Se conocieron las autopsias de Gene Hackman y su esposa: ¿cómo murieron?

hackman.avif Hackman y su esposa vivían en su residencia de Nuevo México.

Bajo este marco, en la conferencia detallaron que las cámaras de vigilancia mostraron que Arakawa que el 11 de febrero visitó el supermercado Sprouts y una farmacia CVS. También se comunicó por correo electrónico con un masajista ese día. Asimismo, su automóvil ingresó al fraccionamiento cerrado donde vivía la pareja alrededor de las 5:15 p. m. No se encontró actividad ni comunicaciones después de esa fecha.

A Hackman, que padecía Alzheimer avanzado, además de una enfermedad cardíaca grave y antecedentes de ataques cardíacos, se le realizó una prueba de hantavirus que arrojó resultado negativo. El marcapasos de Hackman registró actividad cardíaca el 17 de febrero. El 18 de febrero, el mismo detectó un ritmo anormal, que fue el último registro, lo que sugiere que murió ese día.

La pareja tenía tres perros, de los cuales uno fue encontrado sin vida en el baño. Si bien aún no determinaron la causa de muerte del animal, Phipps indicó que es "probable" que haya muerto de inanición, al tiempo que confirmó que los perros no pueden contraer el síndrome pulmonar de hantavirus.

Quién era Gene Hackman, el legendario actor que fue villano de Superman y protagonizó "Contacto en Francia"

Hackman llegó a la fama con su papel del detective Jimmy “Popeye” Doyle en "Contacto en Francia" (1971), por el que ganó su primer Óscar a mejor actor. La película, dirigida por William Friedkin, es recordada por su icónica persecución en automóvil por las calles de Nueva York.

Dos décadas después, obtuvo un segundo premio de la Academia como mejor actor de reparto por su interpretación del despiadado sheriff “Little Bill” Daggett en Unforgiven (1992), cinta dirigida por Clint Eastwood.

Con cerca de 50 años de carrera, Hackman participó en más de 80 películas y recibió cuatro nominaciones adicionales a los Óscar. Entre sus papeles más memorables se encuentran el experto en vigilancia Harry Caul en The Conversation (1974), el ex alguacil en Mississippi Burning (1988) y el excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), por el que ganó un Globo de Oro.

Quién era Betsy Arakawa, la esposa del actor Gene Hackman

Se saben pocos detalles de la segunda esposa de Hackman, con quien contrajo matrimonio en 1991 en una ceremonia discreta. De origen hawaiano, Arakawa era pianista clásica de profesión. El intérprete la conoció a mediados de los ochenta cuando esta trabajaba a jornada parcial en un gimnasio de California frecuentado por el actor. Tenía 32 años menos, 63 en el momento de su muerte. No tuvieron hijos entre ambos.