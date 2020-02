Se inicia hoy un Festival de Berlín con fuerte cariz político

Entre las 18 películas que competirán por el Oso de Oro está “DAU. Natasha”, del ruso Ilya Khrzhanovskiy, el primer fruto de su proyecto DAU, en el que se grabó a actores viviendo una simulación de largo plazo de la vida en la Unión Soviética de Stalin.

El realizador iraní Mohammad Rasolouf no podrá estar presente en la première de “There is No Evil”, que aborda tópicos como la fortaleza moral y la pena de muerte, ya que fue encarcelado el año pasado en Irán acusado de “propaganda” antigubernamental.

La epidemia de coronavirus podría tener también cierto protagonismo en una Berlinale de perfil algo más bajo. Según Matthijs Wouter Knol, director del European Film Market, que se celebra de forma paralela, ha habido un centenar de cancelaciones, una cifra modesta teniendo en cuenta que se esperan 21.000 visitantes de la industria.

Jeremy Irons, que presidirá el jurado, tendrá que elegir entre films como el drama franco-belga “Delete History”, sobre las compañías tras las redes sociales, y “Berlin Alexanderplatz” de Burhan Qurbani, una adaptación a estos tiempos de la clásica novela alemana de 1929 sobre la exclusión social, en este caso protagonizada por un refugiado africano. Una famosa versión anterior, en los años 70, fue realizada como miniserie por Rainer Werner Fassbinder.