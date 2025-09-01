¿Se terminó el amor? La drástica decisión de Lamine Yamal sobre su relación con Nicki Nicole

Las especulaciones del romance entre la estrella del Barcelona y la cantante empezaron a circular luego de que el joven celebrara sus 18 años y ella fuera una de las personas invitadas.

El mundo de las redes sociales se vio sacudido recientemente con la decisión que tomó Lamine Yamal en su cuenta de Instagram. Esta acción esta directamente conectada con su comentada relación con la cantante Nicki Nicole . El jugador del Barcelona borró todas las imágenes que tenia junto a la cantante rosarina.

Yamal también quitó su foto de perfil, quedando únicamente su biografía —con el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”— visible en su cuenta. Un movimiento que desató especulaciones sobre el estado de su relación, confirmada públicamente apenas hace unos días.

Aunque no hay un comunicado oficial, los movimientos en redes sociales y el repentino borrado de esas imágenes apunta a un distanciamiento.

Las especulaciones del romance entre la estrella del Barcelona y la cantante empezaron a circular luego de que el joven celebrara sus 18 años y ella fuera una de las personas invitadas. Más tarde se la vio a ella con una camiseta del Barcelona y el número de Yama l, lo que aumentó los rumores de una posible relación. También fueron vistos paseando en Mónaco, lo que generó mayor revuelo.

Después de que los rumores crecieran con fuera en torno a ellos, finalmente fue el propio Yamal quien oficializó el amor por la cantante con un posteo en el que se los puede ver juntos, celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki. En la imagen se los puede observar juntos y tomados de la mano y detrás de ellos un enorme ramo de rosas rojas y de color rosa con unos globos en forma de corazón, delante de ellos está la torta por la celebración del cumpleaños de la joven argentina.

Como si la foto no hablara por sí misma, Yamal, de 18 años, sumó al posteo dos imojis: uno de una torta y otro de unos corazones, dando así por terminado el mundillo de especulaciones en torno a su realidad sentimental.