Dwayne Johnson sorprendió en el Festival de Cine de Venecia con un impactante cambió físico

El actor se encuentra presentando la película "The Smashing Machine" del director Benny Safdie. Johnson protagoniza el filme junto a la actriz Emily Blunt.

Dwayne Johnson fue viral este fin de semana luego de que se compartieran imágenes en el que se lo ve con mucha menos contextura física que la habitual. El exluchador está en el Festival de Cine de Venecia en donde está presentando su última película The Smashing Machine , que aseguran puede llegar a ser un giro en la carrera de Johnson.

El actor es el protagonista de The Smashing Machine, en donde encarna al luchador de UFC Mark Kerr , que genera expectativa porque muchos creen que el film puede ser una apuesta fuerte para el Oscar.

El director de esa película es Benny Safdie , quién junto a su hermano Josh, que en 2019 le dio a Adam Sandler su mejor trabajo dramático en el film Uncut Gems . Por eso, algunos suponen que Johnson puede ubicarse muy bien en la carrera por los premios de la Academia.

En una conferencia de prensa para la película, la estrella de Moana , de 53 años, quien se sometió a una transformación física para interpretar al ex luchador de MMA y campeón de peso pesado de UFC en la próxima película biográfica, dijo que la película le ofreció la oportunidad de "vivir mis sueños".

“Miré a mi alrededor hace unos años y comencé a pensar... ¿estoy viviendo mi sueño o estoy viviendo los sueños de otras personas?”, dijo el ex luchador, quien construyó su carrera en Hollywood haciendo películas de acción, comedia y familiares como Jumanji: Welcome to the Jungle y Jungle Cruise.

"Y, ya sabes, llegas a ese reconocimiento. Y creo que puedes alinearte y, bueno, es el statu quo. Las cosas van bien. No quiero causar problemas ni decir: '¿Sabes qué? Quiero vivir mis sueños ahora, hacer lo que quiero y aprovechar lo que quiero'", continuó.

De qué trata The Smashing Machine

The Smashing Machine toma prestado su título del crudo documental de 2003 del director John Hymas sobre Kerr, de 56 años, originario de Ohio de ascendencia irlandesa y puertorriqueña. El atleta, que luchaba contra su adicción a los analgésicos, se ganó el apodo homónimo debido a su capacidad para deshacerse de sus oponentes con rapidez y facilidad.

La película con guión y dirigida por Safdie y coprotagonizada por Emily Blunt como la entonces novia de Kerr, Dawn Staples, marca un giro dramático para el actor Johnson, quien usó más de una docena de prótesis y se sentó en una silla de maquillaje hasta cuatro horas por día para convertirse en Kerr.