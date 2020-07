"Billions": la miniserie a la que la pandemia puso en suspenso

“Billions”, escrita, entre otros, por el columnista del diario The New York Times, Andrew Ross Sorkin, autor de “Too Big To Fail”, atrapa por la construcción de los conflictos y el duelo actoral entre Paul Giamatti como Chuck Rhoades, fiscal de Nueva York, obsesionado con encarcelar al multimillonario y financista interpretado por Damien Lewis (el soldado Brody de “Homeland”), en el papel de Bobby Axelrod. Ambos conviven poco en pantalla mientras juegan al gato y al ratón y se los disfruta en el intercambio con personajes igualmente brillantes como Wendy Rhoades (Maggie Siff), esposa de Chuck, quien además trabaja como psicóloga para Axelrod y resulta una pieza clave para adiestrar los egos de los empleados del “hedge fund” de su paciente.