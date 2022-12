Las 10 series más populares de 2022 según IMDb

10. Inventing Anna

Inventando a Anna- Miniserie.jpeg Netflix

Una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera y estrella de Instagram que le robó el corazón y el dinero a la élite social de Nueva York. Creada por Shonda Rhimes, esta miniserie basada en un caso real esta protagonizada por Julia Garner, Anna Chlumsky, Jennifer Esposito y Laverne Cox. Disponible en Netflix.

9. Ozark

Ozark- Temporada 4 (Parte 2).jpeg Netflix

Marty Byrde es un asesor financiero de Chicago con una vida aparentemente normal en el trabajo y en su familia. Casado con Wendy y con dos hijos, Charlotte y Jonah, todos llevan una rutina apacible y ordinaria. Pero bajo esa apariencia la vida de Marty esconde un gran secreto: es el encargado de blanquear el dinero de uno de los cárteles de droga más importantes de México. Todo parece ir bien hasta que sucede un inesperado incidente y Marty decide llevarse a su familia desde Chicago al lago de los Ozarks, en Missouri. La serie creada por Bill Dubuque concluyó este año con su cuarta temporada. Esta protagonizada por Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz y Skylar Gaertner. Disponible en Netflix.

8. The Sandman

Sandman.jpeg Netflix

Adaptación del aclamado cómic de Neil Gaiman, que mezcla el mito moderno y la fantasía tenebrosa, y en el que la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan. 'The Sandman' sigue a las personas y los lugares afectados por Morfeo, el Rey del Sueño, mientras repara los errores cósmicos -y humanos- que ha cometido durante su vasta existencia. Esta protagonizada por Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Sanjeev Bhaskar, Amid Chaudry, Charles Dance y Boyd Holbrook. Disponible en Netflix.

7. Moon Knight

moon_knight.png Marvel Studios

Un trabajador de un museo que lucha contra un trastorno de identidad disociativo, recibe los poderes de un dios egipcio de la luna. Pronto descubre que estos poderes pueden ser tanto una bendición como una maldición. Serie perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, May Calamawy y Lucy Thackeray. Disponible en Disney+.

6. The Boys

The Boys.jpg Amazon Prime Video

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva. Protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty y Laz Alonso. Disponible en Amazon Prime Video.

5. Euphoria

euphoria segunda temporada HBO

Euphoria es una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad como las drogas, el sexo, la violencia, los problemas de identidad, los traumas, las redes sociales, el amor y la amistad. Protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Barbie Ferreira y Jacob Elordi. Disponible en HBO Max.

4. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

El señor de los anillos los anillos de poder Amazon Prime Video

Serie de TV basada en los libros de J.R.R. Tolkien, ambientada en la Tierra Media, y que explora nuevas líneas argumentales en una época muy anterior a "La comunidad del anillo". En un periodo de relativa calma, los personajes se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes esculpirán legados que perdurarán en el tiempo. Esta protagonizada por Morfydd Clark, Robert Aramayo, Markella Kavenagh e Ismael Cruz Cordova. Disponible en Amazon Prime Video.

3. Better Call Saul

better call saul.jpg

Precuela de la serie "Breaking Bad", centrada en el personaje del abogado Saul Goodman, seis años antes de conocer a Walter White. La serie cuenta cómo un picapleitos de poca monta llamado Jimmy McGill, con problemas para llegar a fin de mes, se convierte en el abogado criminalista Saul Goodman. La serie que este año concluyó con su sexta temporada esta protagonizada por Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito, Patrick Fabian y Michael Mando. Disponible en Netflix.

2. House of the Dragon

House of the dragon.jpg HBO

Precuela de "Game of Thrones" que comienza en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico; o bien, rompiendo con la tradición de preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición. Protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Emily Carey, Steve Toussaint, Eve Best y Fabien Frankel. Disponible en HBO Max.

1. Stranger Things

stranger things 4 Netflix

En la temporada 4 el grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento, el más vulnerable de todos, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down. Protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Sadie Sink, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin. Disponible en Netflix.