Revelan las series, películas y programas más comentados en las redes sociales de Argentina

Televisión.jpeg

Los 20 contenidos televisivos más comentados en redes acumularon un total de 2.6M menciones, las cuales tuvieron un alcance potencial de 4.7B (miles de millones) de vistas. “La Voz Argentina” de Telefe se encuentra en la primera posición del ranking, con un alcance potencial de 1.1B de vistas y 814.3K de menciones. Le siguen “Telefe Noticias” y “Gran Hermano 2022”, ambos correspondientes a la misma señal.

Los principales géneros abarcados fueron entretenimiento y variedad con los Reality Shows como estandarte, y el periodístico, en el cual los noticieros y programas de espectáculos capitalizaron las conversaciones sociales.

programas de television más vistos 2022 IBOPE

Las "streaming wars" estuvieron al rojo vivo en 2022. Los elementos característicos a lo largo del año fueron la mayor cantidad de players, producciones locales y eventos exclusivos. Quedó con la cima del ranking “House of the Dragon”, la serie de HBO Max basada en los libros de George R. R. Martin que forman parte del mundo de Game of Thrones; esta acumulo un alcance potencial total de 2.4B de vistas y 536.4K menciones. Le hacen compañía en el podio “Premios MTV MIAW 2022” de Pluto TV con 1.3B de vistas potenciales y 997.9K menciones y “Tini Tour 2022: En Vivo desde Buenos Aires”, la transmisión especial del show de Tini Stoessel a través de STAR+ que recaudó un alcance potencial de 504.8B de vistas y 49.4K menciones.

streaming 2022 argentina IBOPE

En lo que se refiere a cine, las producciones que más convocaron al público argentino a conversar en redes fueron las franquicias de superhéroes, la vuelta de clásicos y el repaso de nuestra historia. “Black Adam” la nueva joya del universo extendido de DC tomó el primer lugar con 135.6M de vistas potenciales alcanzadas y 96.2K menciones. Completan el podio dos películas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel, “Thor: Amor y Trueno” con un alcance potencial de 101.9M y 139.1K menciones, y “Pantera Negra: Wakanda por Siempre” con 75.8M de alcance potencial y 69.1K comentarios.

cine películas argentina 2022 IBOPE

Y finalmente, en cuanto al Mundial de Fútbol Qatar 2022, los siete partidos disputados por la Selección Argentina sumaron cerca de 2.7M de menciones, las cuales tuvieron un alcance potencial de 6.7B de vistas. La final con Francia resultó ser el partido con mayor número de menciones, con un alcance potencial de 1.7B de vistas y con 835.6K de comentarios. Los dos hashtags más utilizados en Argentina fueron #MESSI y #Qatar2022.