Aerosmith anunció su regreso a los escenarios después de dos años: dónde se presentarán.

La banda liderada por Steven Tyler sorprendió con un video que anticipa dos shows en Los Ángeles para fines de octubre y principios de noviembre, tras su retiro de las giras en 2024.

Aerosmith sorprendió a sus fanáticos este lunes con un video que anticipa su regreso a los escenarios , luego de que la banda se retirara de las giras en 2024 debido a los problemas de salud de su cantante, Steven Tyler.

Desde la cuenta oficial del grupo publicaron un clip en el que Tyler aparece colocando las letras de un cartel que anuncia un nuevo show , mientras el fotógrafo Ross Halfin lo ayuda a completar el nombre. “¿Estás seguro de que sabés deletrear Aerosmith?”, le pregunta en tono de broma.

Cuando el cantante termina de colocar las letras, revela que se trata de “Aerosmith and Friends” , un espectáculo que contará con la participación de artistas invitados. El anuncio generó una rápida repercusión entre los seguidores de la banda, que esperan detalles sobre esta nueva etapa.

Según informó Consequence, los shows serán el 29 de octubre y el 1° de noviembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles . La banda podría brindar más información durante las próximas horas.

El video termina con un breve diálogo entre Tyler y Halfin. “¿No extrañás tocar?”, le pregunta el fotógrafo. “De todas las cosas que he extrañado, lo que más he extrañado es mi cordura”, responde el cantante.

Las últimas apariciones de Aerosmith

Aunque Aerosmith había anunciado su retiro de las giras, la banda volvió a presentarse en febrero de 2025 durante un concierto benéfico realizado en el Hollywood Palladium, junto a otros artistas.

Además, Steven Tyler participó como invitado en “Back to the Beginning”, el histórico show de despedida de Ozzy Osbourne que reunió a varias figuras del rock.

El nuevo anuncio marcaría, por lo tanto, el regreso más importante de Aerosmith a los escenarios desde su retiro de las giras y podría ser una señal de la recuperación de Tyler, cuya voz fue una de las principales características de la banda desde su formación en 1970.

Por qué Aerosmith se retiró de las giras

El grupo anunció su retiro de las giras en 2024 después de que Steven Tyler sufriera una lesión en las cuerdas vocales durante una presentación. La recuperación del cantante no evolucionó como esperaban y la banda decidió cancelar sus compromisos restantes. “Tomamos la difícil decisión, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras”, había comunicado Aerosmith en aquel momento.

La decisión puso fin a una extensa etapa que incluía una gira de despedida de 40 conciertos. “Siempre quisimos dejarlos boquiabiertos cuando actuamos. La voz de Steven es un instrumento único”, expresó el grupo al anunciar el retiro.

Ahora, con el anuncio de “Aerosmith and Friends”, la banda vuelve a abrir la puerta a los escenarios y sus seguidores esperan conocer qué artistas acompañarán a Tyler y compañía en Los Ángeles.