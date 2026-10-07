Cómo saber qué Asignación de ANSES te corresponde si sos monotributista

En octubre, los monotributistas de categoría A cobran $78.304 por hijo, mientras que las categorías C a G reciben $16.487.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) contempla un esquema de asignaciones familiares para quienes están inscriptos en el monotributo . A diferencia de otros trabajadores registrados, el acceso y el monto de algunas prestaciones están vinculados directamente con la categoría en la que figura el pequeño contribuyente.

Para octubre, los valores se actualizaron un 1,66% por la Resolución 283/2026. La norma define distintas prestaciones según la categoría , con diferencias entre quienes están registrados desde la A hasta la H y quienes pertenecen a los niveles I, J y K. El régimen también diferencia a los monotributistas de los trabajadores autónomos .

Mientras los primeros pueden acceder a asignaciones familiares, los autónomos no tienen derecho a estas prestaciones. Por eso, antes de iniciar un reclamo, es importante revisar tanto la situación ante ARCA como los aportes que figuran en los sistemas de ANSES.

Los trabajadores monotributistas pueden acceder a distintas asignaciones familiares siempre que cumplan con las condiciones que pone ANSES y tengan correctamente registrada su situación . La categoría es uno de los datos centrales para determinar qué prestaciones están disponibles.

Para octubre, ANSES ofrece acceso a la Asignación Familiar por Hijo, Asignación Familiar por Prenatal y Ayuda Escolar Anual para las categorías A a H . En las categorías I, J y K , el régimen contempla la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad. Los principales requisitos son:

pagos al día: mantener el pago de las cuotas mensuales del Monotributo en tiempo y forma.

mantener el pago de las cuotas mensuales del Monotributo en tiempo y forma. datos actualizados: contar con los datos personales, de contacto y del grupo familiar cargados y actualizados en la plataforma oficial de Mi ANSES

contar con los datos personales, de contacto y del grupo familiar cargados y actualizados en la plataforma oficial de Mi ANSES medio de cobro: informar una cuenta bancaria propia ingresando la constancia de CBU en los canales de atención del organismo

informar una cuenta bancaria propia ingresando la constancia de CBU en los canales de atención del organismo topes de ingresos: los ingresos individuales no deben superar los $3.209.863. Los ingresos del grupo familiar no pueden superar los $6.419.726 mensuales

Cómo consultar tus aportes e historia laboral en Mi ANSES

Los trabajadores pueden revisar qué períodos aparecen cargados en su Historia Laboral. La consulta se hace desde Mi ANSES, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El recorrido indicado por el organismo es Mi ANSES → Trabajo → Consultar Historia Laboral.

Ahí aparecen los períodos registrados y las remuneraciones correspondientes a los trabajadores autónomos y monotributistas. También se pueden consultar las declaraciones juradas presentadas por empleadores cuando la persona tuvo trabajos en relación de dependencia. La información puede consultarse tanto desde la página web como desde la aplicación Mi ANSES. La Historia Laboral se puede descargar e imprimir y funciona como constancia sin necesidad de contar con la firma de un empleado del organismo.

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Cómo revisar tus pagos de monotributo y autónomos en el sistema SICAM

La Historia Laboral de Mi ANSES muestra los períodos registrados, pero existe otra herramienta para revisar el detalle de los pagos hechos como monotributista o autónomo: el SICAM, Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y/o Monotributistas. El acceso se realiza desde la web de ARCA, con clave fiscal. Dentro del sistema se puede consultar la denominada Historia de pagos, donde aparecen los pagos realizados y la información relacionada con las cotizaciones previsionales.

Si existe deuda, SICAM genera los volantes de pago según la situación del contribuyente. Por eso, si una persona considera que realizó los pagos necesarios pero la información no aparece correctamente en ANSES, conviene comparar primero los datos de Mi ANSES con la Historia de pagos de SICAM y guardar los comprobantes.

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Qué datos de tu categoría tenés que verificar antes de hacer el reclamo

Antes de iniciar un reclamo, el primer dato que hay que controlar es la categoría de monotributo vigente. En octubre, esa categoría determina el monto de las asignaciones familiares para quienes están dentro del régimen. También es necesario revisar que la inscripción como monotributista esté correctamente registrada y que los pagos correspondientes figuren en SICAM. ANSES señala que la información sobre la totalidad de los aportes y pagos puede consultarse mediante la Historia de pagos del sistema.

Otro punto es verificar los datos personales y del grupo familiar registrados ante ANSES. Para las asignaciones familiares, la información sobre los vínculos familiares debe estar actualizada para que el organismo pueda determinar correctamente la prestación correspondiente.