Levitation llega a Argentina por primera vez: cuándo salen las entradas y dónde comprarlas + Agregar ámbito en









El evento será el 20 de enero de 2027 en CCKonex y contará con la presencia de Melvins, Osees, Boris, Frankie and the Witch Fingers y Winona Riders.

El festival nacido en Austin, Texas, desembarca por primera vez en Buenos Aires.

LEVITATION tendrá su primera edición en Argentina el miércoles 20 de enero de 2027 en CCKonex, con una jornada que reunirá a Melvins, Osees, Boris y Frankie and the Witch Fingers como principales nombres internacionales. El cartel también contará con Winona Riders, una de las bandas representantes de la escena local. La llegada del festival al país será impulsada por Indie Folks.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El desembarco en Buenos Aires forma parte de la expansión internacional de una propuesta que nació en Austin, Texas, y que con los años se convirtió en una referencia dentro de la música alternativa. Su historia comenzó en 2008 bajo el nombre Austin Psych Fest, por iniciativa de integrantes de The Black Angels y personas vinculadas a la escena musical de esa ciudad.

Con el crecimiento del encuentro llegó también un cambio de identidad. El festival adoptó el nombre LEVITATION como homenaje a The 13th Floor Elevators, grupo fundamental de la psicodelia texana. Desde entonces, amplió su convocatoria y comenzó a reunir en sus escenarios a artistas de diferentes generaciones y estilos vinculados con la música independiente.

A lo largo de sus distintas ediciones, el festival recibió a figuras como King Gizzard & the Lizard Wizard, Tame Impala, Pavement, TV on the Radio, Mastodon, Slowdive, Sleep, Beach House, Ty Segall, Chelsea Wolfe, The Brian Jonestown Massacre, Animal Collective y Dinosaur Jr., entre otros. Esa trayectoria lo posicionó como uno de los encuentros más reconocidos dentro del circuito alternativo internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Indie Folks (@indiefolks)

Cuándo salen las entradas para Levitation en Argentina y dónde comprarlas Las entradas estarán disponibles a través de Venti desde el viernes 9 a las 12, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con Galicia Visa. La fecha de enero será el primer desembarco de LEVITATION en el país y se suma a la expansión del festival por Sudamérica. En su primera edición argentina, Melvins, Osees, Boris y Frankie and the Witch Fingers serán los encargados de llevar a Buenos Aires parte de la identidad musical que caracteriza al festival. Winona Riders completará la programación con presencia argentina.

Temas Show