La miniserie francesa de HBO Max que te va a obsesionar y de la que todos están hablando

Una producción cargada de tensión psicológica explora los límites de la admiración, las ambiciones personales y los vínculos atravesados por el poder.

HBO Max suma a su catálogo una producción europea que combina intriga, conflictos personales y una mirada incómoda sobre las relaciones de poder .

Con una historia ambientada en una pequeña localidad francesa, la ficción pone el foco en personajes que esconden más de lo que muestran y en situaciones cotidianas que, poco a poco, adquieren un tono inquietante.

Se trata de Paolo, una miniserie francesa creada, escrita y dirigida por Sébastien Marnier , que cuenta con siete episodios de aproximadamente 52 minutos. La trama sigue a un hombre común cuya vida cambia cuando vuelve a cruzarse con un antiguo compañero de escuela que ahora aspira a convertirse en alcalde. Lo que comienza como una muestra de admiración pronto deriva en una obsesión que amenaza con desbordar todos los límites .

La historia comienza con Paolo, un hombre de clase trabajadora que lleva una vida relativamente tranquila en un pueblo de Francia. Durante el día se dedica a transportar pianos y, en su tiempo libre, organiza su casamiento con Winnie, su pareja.

La producción francesa apuesta por una atmósfera de tensión y una mirada particular sobre sus protagonistas.

Su rutina cambia cuando se reencuentra con Téophane Tolbiac, un antiguo compañero de colegio que se encuentra en plena campaña para llegar a la alcaldía.Téophane parece tener todo aquello que Paolo siente que le falta: reconocimiento, contactos, seguridad y posibilidades de ascenso social .

Aunque durante sus años escolares no habían sido especialmente cercanos, el protagonista interpreta el reencuentro como una oportunidad para formar parte de un mundo al que hasta entonces observaba desde afuera.

Por eso, decide colaborar con la campaña electoral. Al principio, su participación parece responder a un interés genuino por ayudar a su antiguo compañero. Sin embargo, la admiración empieza a convertirse en dependencia y Paolo comienza a dedicarle cada vez más tiempo al candidato, incluso cuando eso implica descuidar sus propios compromisos.

La relación adquiere un tono cada vez más incómodo. Paolo espera que su colaboración le permita ocupar un lugar privilegiado en la vida de Téophane, pero el político no parece compartir esa expectativa. La distancia entre ambos alimenta el resentimiento del protagonista, que comienza a interpretar cada negativa como una señal de rechazo.

En ese proceso, la campaña se transforma en mucho más que una disputa por el poder municipal. Las reuniones, los contactos y los favores exponen un entorno donde las relaciones personales pueden convertirse en herramientas para conseguir influencia.

La política como espacio de pertenencia es uno de los ejes de la ficción, que muestra cómo el deseo de acercarse a alguien puede terminar convertido en una forma de control.

La situación también repercute en la vida privada de Paolo. Su vínculo con Winnie empieza a deteriorarse mientras él posterga sus planes y se concentra cada vez más en Téophane.

El elenco de Paolo

Jérôme Niel

Yoann Gasiorowski

Magalie Lépine-Blondeau

Marie Oppert

Guslagie Malanda

Salif Cissé

Léo Chalié

Véronique Ruggia Saura

Philippe Katerine

Françoise Lebrun

Trailer de Paolo