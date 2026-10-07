Iberia 100: la aerolínea española alista motores para celebrar un siglo de conexiones aéreas

La compañía presentó un ambicioso programa de actividades globales y reafirmó la centralidad de Latinoamérica en sus planes de expansión. Con la mirada puesta en la experiencia del cliente, la tecnología y su Plan de Vuelo 2030, la firma anunció la hoja de ruta para su próxima centuria de vida.

La flota de Iberia lucirá una librea especial alusiva a sus 100 años de historia a lo largo de las rutas nacionales e internacionales.

A cien días del arranque formal de 2027 , el año en que cumplirá un siglo de operaciones continuas, Iberia inició de forma oficial la cuenta regresiva para la celebración de su centenario . En un encuentro institucional que marcó el pulso de la agenda corporativa del sector aeronáutico, el CEO global de la compañía, Marco Sansavini , desveló la propuesta conceptual y operativa con la que la aerolínea española no solo repasará un siglo de historia, sino que profundizará su proceso de transformación y crecimiento estratégico.

Rememorando los inicios de la aviación comercial, Sansavini contrapuso las complejas travesías del pasado con la red actual: "Aquello eran tres días de viajes con cinco paradas en el medio, un poco diferente de lo que pasa ahora. Y así hemos venido desarrollando la conectividad de Iberia y de España con el mundo", subrayó el ejecutivo en el evento del que Ámbito formó parte. A su vez, destacó el impacto social de la firma al recordar su rol en el transporte de insumos durante la pandemia , la respuesta ante emergencias humanitarias y el traslado de más de 1.000 órganos para trasplantes a lo largo de las décadas.

El anuncio estuvo acompañado por la presentación de la librea especial del centenario , un diseño conmemorativo que lucirán varios de los aviones de la flota a lo largo del próximo año. "Los eventos del centenario serán un homenaje a los más de 1.000 millones de personas que volaron con Iberia en este siglo , a todos los empleados que hicieron posible cada vuelo y a todos aquellos a los que nuestra conectividad permitió establecer lazos familiares, empresariales o culturales", remarcó el italiano durante la presentación.

Al repasar los fundamentos que permiten a la línea aérea encarar este hito con solidez financiera , Sansavini ubicó el punto de quiebre en la reestructuración iniciada hace más de una década, al expresar que quizás la etapa más significativa de esa transformación es la que empezó hace alrededor de 15 años, cuando en una época muy difícil para Iberia, entre 2012 y 2013, la empresa se encontró "en una situación de falta de competitividad de su estructura de costos", explicó el CEO.

En ese sentido, ponderó la reconversión lograda mediante el diálogo social y la eficiencia operativa: "Ese alineamiento potente nos convirtió en uno de los referentes del transporte aéreo mundial en puntualidad y en una de las compañías más sólidas financieramente", manifestó. "Eso es algo clave en momentos de tensión de la industria como el actual, y nos permitió alcanzar un nivel de rentabilidad que hizo posible anunciar nuestro Plan de Vuelo 2030 ", abundó.

América Latina en el centro de la estrategia global

Dentro del esquema de celebraciones y posicionamiento de marca, Latinoamérica ocupa una dimensión absolutamente prioritaria por tratarse del principal mercado estratégico de la compañía. En ese marco, Iberia confirmó la apertura de nuevos Espacios Iberia en Buenos Aires y otras ciudades clave de la región: Bogotá, Ciudad de México y San Pablo.

Estos centros experienciales, que mantendrán el estándar del consolidado Espacio Iberia ubicado en Madrid, permitirán a los usuarios y clientes de la región sumergirse en la propuesta de la compañía, conocer de primera mano sus avances tecnológicos y acceder a actividades culturales, gastronómicas e institucionales.

En ese sentido, la aerolínea impulsará iniciativas culturales específicas para la región, como la alianza con la Casa de América y el proyecto Generación del 27, enfocado en rendir homenaje al talento y la creatividad joven que hoy está definiendo el futuro de la lengua compartida a ambos lados del Atlántico.

Hoja de ruta 2030: inversión y resiliencia ante costos

El hito del centenario se apoya en los números de su Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta que involucra una inversión proyectada de 6.000 millones de euros para garantizar un crecimiento rentable, sostenible y consolidar al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como un hub global de referencia.

Pese al contexto macroeconómico desafiante marcado por la volatilidad en los precios del combustible, la cúpula directiva ratificó el rumbo de las inversiones. La flota de largo radio ya pasó de 43 aeronaves a principios de 2025 a 51 unidades actuales, dentro de una meta final de 70 aviones para finales de la década. La llegada del Airbus A321XLR —un modelo de pasillo único capaz de cruzar el Atlántico— le ha permitido sumar rutas hacia Orlando, Recife, Fortaleza, Toronto y Monterrey.

En el frente operativo y de experiencia al pasajero, el plan incluye la renovación integral de las cabinas de largo alcance, la apertura de salas exclusivas como la Emerald Sorolla en Barajas, y la incorporación progresiva de conectividad satelital gratuita de alta velocidad con Starlink en toda la flota. A esto se suma la adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa para asistir al usuario de forma personalizada desde la reserva hasta el embarque.

Cultura, industria y compromiso: el programa del centenario integrará actos institucionales, alianzas con la CEOE y una fuerte presencia en la feria FITUR 2027. Iberia

El planteamiento de la aerolínea trasciende el transporte de pasajeros y apunta a consolidar sus capacidades industriales a través del negocio de mantenimiento y motores. Tras la obtención de licencias clave como LEAP Premier MRO y la habilitación para atender los Airbus A350, la compañía dio paso al lanzamiento de IAG Engine Tech, que se apalanca en más de 50 años de experiencia en MRO para generar empleo de alta calificación técnica desde Madrid.

El factor humano tendrá un rol central en las celebraciones, ya que alrededor de 60.000 empleados y excolaboradores participarán en las actividades previstas en España y Latinoamérica. La agenda incluirá el vuelo conmemorativo IB100, eventos en los hangares de La Muñoza en junio de 2027 y el lanzamiento de la Fundación Iberia para encauzar proyectos de ayuda humanitaria y compromiso social.

Con la mirada puesta en el futuro, Sansavini reafirmó la ilusión renovada con la que la empresa encara su nueva etapa: "Entramos en nuestro año del centenario no solo con el orgullo de todo lo que tenemos detrás, sino con mucha ilusión por todo lo que nos queda por delante".