Cuenta regresiva para los shows de Shakira en la Argentina: inició la segunda etapa de su gira

Por primera vez en el tour "Las Mujeres Ya No Lloran”, cantó uno de los temas más esperados por sus fans: "Día de Enero”.

Shakira vuelve con dos shows en diciembre.

La mega estrella internacional Shakiradio comienzo anoche a la segunda etapa de su gira latinoamericana en Tijuana, México y, la colombiana no dudó en dejar lo mejor de su repertorio musical para su público latino. Por primera vez en el tour "Las Mujeres Ya No Lloran”, cantó uno de los temas más esperados por sus fans: "Día de Enero”.

Previo a entonar las dulces estrofas, la barranquillera dedicó el tema a los presentes: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre. No importa qué pase, están ahí, gracias”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hey_timor/status/1955237980865515573&partner=&hide_thread=false shakira volviendo a cantar “día de enero” en vivo se siente como una curita para el corazón. pic.twitter.com/mwKG0Mjlwa — T! MOR (@hey_timor) August 12, 2025 Sus fanáticos alrededor del mundo se emocionaron al escuchar que, después de 19 años de su estreno, Shakira vuelva a entonar su emblemática canción en los escenarios, marcándolo como un “momento histórico”. La presentación de Día de enero fue muy bien recibida en redes sociales, quienes esperan que se repita en los siguientes países.

Shakira vuelve a la Argentina Faltan tan solo tres meses para que la artista llegue a Buenos Aires y se presente el próximo 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez, con entradas agotadas y producción de Fenix Entertainment Group.

Con estos conciertos la cantante colombiana cerrará la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” , que llevará por subtítulo “Estoy Aquí” , en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional. Será un espectáculo completamente renovado, con el que además celebrará los 30 años de su icónico álbum Pies descalzos (1995).

En marzo, Shakira pasó por Argentina con un éxito arrollador agotando todas las localidades en el Campo Argentino de Polo, donde ofreció dos shows impecables. El anuncio de su regreso y la locura en la venta de entradas confirma una vez más el estrecho vínculo de la artista con nuestro país, siendo el elegido para cerrar esta etapa.

