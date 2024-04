Shogun, la epica serie de Star+ estrenó su capítulo final ¿Tendrá segunda temporada?

Shgun _ Tráiler Oficial _ Star+.mp4

¿Tendrá segunda temporada Shogun?

A pesar de que Shogun tuvo un éxito inmediato y de que también alcanzó cifras récord de audiencia en su lanzamiento, que se cumplan todas las condiciones para asegurar la renovación no significa que la serie no deba regresar para una temporada. Y así de claro lo han dejado sus 'showrunners', Justin Marks y Rachel Kondo, en declaraciones a The Hollywood Reporter. "Nos gustó el final del libro", asegura Justin Mark y, dado que la primera temporada de Shôgun logra adaptar toda la novela y dada la falta de más material, no hay planes de ampliar la historia.