"Shrek 5" presentó su primer adelanto y confirma a Zendaya como parte del elenco

Los veteranos de Shrek, Walt Dohrn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions: The Rise of Gru, Brad Ableson. Dohrn se inició en la franquicia como guionista de Shrek 2 y Shrek the Third, y como jefe de historia de Shrek Forever, una película en la que prestó su voz a Rumplestilskin. Vernon dirigió Shrek 2, Madagascar 2 y prestó su voz a Gingerbread Man (también conocido como Gingy).