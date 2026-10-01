Gritos, pánico y golpes: así fueron los dramáticos minutos a bordo del vuelo de Flydubai

El copiloto apuñaló al capitán y la aeronave perdió miles de metros de altura. Pasajeros y tripulantes lograron reducir al agresor.

El vuelo FZ 1073 de Flydubai , que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv con 174 personas a bordo, atravesó minutos de máxima tensión luego de que el copiloto apuñalara al capitán y presuntamente intentara estrellar el avión . Entre gritos y escenas de pánico, pasajeros y tripulantes consiguieron reducir al agresor antes de un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

La secuencia comenzó aproximadamente dos horas y media después del despegue , cuando la aeronave sobrevolaba la región rumbo a Israel. Según el relato de pasajeros, el capitán herido consiguió abrir la puerta de la cabina antes de desplomarse , lo que permitió que varias personas ingresaran y se enfrentaran al copiloto.

Mientras ocurría el ataque, el Boeing 737 MAX 8 comenzó a perder altura de manera repentina . De acuerdo con datos de FlightRadar24, descendió desde unos 10.000 metros hasta aproximadamente 5.100 en menos de 30 segundos y posteriormente realizó un círculo errático cerca de la frontera con Jordania.

“El copiloto intentó asesinar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión”, relató la pasajera Miryam Shira Ohayon . Según describió, la aeronave estaba “prácticamente fuera de control” y quienes viajaban a bordo creyeron que podía estrellarse.

En medio del caos, varios pasajeros y miembros de la tripulación ingresaron a la cabina y redujeron al agresor . Un médico que viajaba en el avión comenzó a asistir al capitán herido, mientras otras personas custodiaban al copiloto: “Estábamos a punto de estrellarnos” y se evitó “sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, afirmó Ohayon.

Qué pasó a bordo del vuelo de Flydubai antes del aterrizaje de emergencia

La situación pudo ser controlada gracias a que viajaban otros dos pilotos a bordo, incorporados ante la posibilidad de que un cambio de ruta extendiera el trayecto y provocara que la tripulación original superara las horas permitidas de servicio.

A las 8:44, hora local, el vuelo transmitió una llamada de socorro y finalmente aterrizó de manera segura en Tabuk, Arabia Saudita, a las 9:45. El episodio también llevó a Israel a desplegar aviones de combate ante el temor inicial de que se tratara de un secuestro.

La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. @GabyLob

El capitán atacado fue identificado como Smit Machchhar, ciudadano indio con 15 años de experiencia como piloto, de los cuales más de cuatro fueron en Flydubai. El presunto agresor es un ciudadano omaní, del que no trascendieron mayores detalles, y quedó detenido tras el aterrizaje.

La compañía confirmó que todos los pasajeros se encontraban a salvo y envió posteriormente dos aeronaves de reemplazo a Tabuk para trasladarlos hacia Tel Aviv. Los viajeros regresaron a Israel durante la tarde y algunos de ellos se reunieron con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Aterrizaje de emergencia del vuelo de Flydubai: qué dijeron Netanyahu y la aerolínea

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó lo ocurrido como un “incidente de seguridad de extrema gravedad". "Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, afirmó.

X: @IsraelinSpanish

Además, destacó la intervención de quienes lograron ingresar a la cabina y controlar al agresor: “Salvaron muchas vidas. Evitaron una grave catástrofe”, sostuvo. El ministro de Defensa de Israel, por su parte, denunció un “intento de ataque terrorista jihadista”.

Sin embargo, las motivaciones del copiloto todavía no fueron determinadas. Flydubai pidió evitar conclusiones mientras avanza la investigación: “En esta etapa inicial, se desconocen las razones y los motivos subyacentes a este suceso, los cuales siguen siendo objeto de una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”.