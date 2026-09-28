John Goodman se une a la tercera temporada de la serie "The Last of Us" de HBO

El ganador del premio Emmy John Goodman (The Conners), Ian Alexander y Laura Bailey (The Legend of Vox Machina) se han unido al reparto de la tercera temporada de The Last of Us de HBO.

El reparto es significativo, ya que Alexander y Bailey prestaron sus voces a personajes del videojuego The Last of Us: Part II : Alexander como Lev y Bailey como Abby. Kyriana Kratter interpreta a Lev en la serie de acción real y Kaitlyn Dever da vida a Abby.

En la serie The Last of Us de HBO , Goodman interpreta a Joey y Alexander a Paco, un dúo amigable que se autodenominan "Héroes de la Carretera". Bailey interpreta a Elizabeth, una de las líderes de la secta religiosa conocida como los Serafitas.

HBO ya había contratado a actores de los videojuegos para la serie de acción real, como Merle Dandridge y Jeffrey Wright , quienes retomaron las versiones de acción real de los personajes a los que prestaron su voz en los juegos: Dandridge como Marlene, líder del movimiento de resistencia Luciérnagas, y Wright como Isaac Dixon, líder de la milicia WLF en Seattle. Además, Ashley Johnson , quien interpretó a la madre de Ellie en el final de la primera temporada, le dio voz a Ellie en los videojuegos.

Creado por Craig Mazin y Neil Druckmann (creador del juego), The Last of Us , basado en el aclamado videojuego de Naughty Dog, se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. La historia comienza con Joel ( Pedro Pascal ), un superviviente curtido, contratado para sacar de contrabando a Ellie ( Bella Ramsey ), una chica de 14 años, de una zona de cuarentena opresiva. Lo que empieza como un trabajo sencillo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador en el que ambos deben recorrer Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

La segunda temporada comienza cinco años después de los acontecimientos de la primera. No se han revelado detalles sobre la trama de la tercera temporada, pero se espera que se centre en el arco argumental de Abby Anderson (Dever), en el que los Serafitas desempeñan un papel importante.

El personaje de Pascal, Joel, murió en la segunda temporada, por lo que no pudo aparecer físicamente en la tercera, pero es posible que aparezca en flashbacks. Por el momento, su regreso es incierto.

Goodman, Alexander y Bailey se unen a otros nuevos miembros del reparto anunciados previamente para la tercera temporada, entre ellos Li Jun Li como Miriam, una serafita, Peter Sarsgaard como Amon, uno de los líderes de los serafitas, un personaje nuevo que no aparece en los videojuegos. También se unen al reparto esta temporada Jason Ritter como Hanley, un soldado del WLF, Patrick Wilson como Jerry, el padre de Abby (Dever), así como Michelle Mao, Clea DuVall y Jorge Lendeborg como Manny, quien reemplaza a Danny Ramirez, que no pudo regresar por problemas de agenda.

La tercera temporada podría ser la última de la serie de HBO. Mazin, quien se desempeñó como productor ejecutivo y co-showrunner junto con Neil Druckmann en las temporadas 1 y 2, es el único showrunner de la serie para la temporada 3. Su estreno está programado para 2027.