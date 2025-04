Silvia Pérez y Arnaldo André en teatro: una pareja en el ocaso de la vida

Arnaldo André y Silvia Pérez en "No me olvides", que se estrena el domingo en el Picadilly.

“El mote de sex symbol parece me va a acompañar toda mi vida, creo que ya no lo soy, hoy día parece que hay un mote para todo. Vivo la posibilidad a esta edad de hacer un trabajo actoral y desarrollarlo” dice Silvia Pérez sobre la mujer que encarna junto a Arnaldo André, quien compone a un hombre con Alzheimer. “La madurez da la oportunidad de hacer personajes como este, siendo joven sería diferente, es lo que uno espera, que lo llamen para hacer cosas diferentes”, sostiene André.

Silvia Pérez: Me gustó que me llamara Arnaldo para hacer una obra con él, me gustó la obra, volver al teatro comercial después de hacer estos años de teatro alternativo.

Arnaldo André: Me pareció un texto bien escrito y el personaje me da la posibilidad de hacer algo diferente de lo que hice. Tiene dialogo atrapante, tiene humor y trata con respecto el tema del Alzheimer.

P.: ¿Qué les interesó del guion?

S.P.: Se dicen cosas profundas en tonos naturales, tiene que ver con el trato de los viejos entre comillas, lo que pasa a las personas con el paso del tiempo, como se las trata, como se las ve y como se las considera.

P.: Encarnan personajes maduros atravesando una enfermedad, ¿cómo atrae al público el conflicto?

S.P.: Me parece necesario y me gusta que el público me pueda ver de otra manera, como una actriz que va a cumplir 70 años y es bueno hacer personajes que tengan que ver con mi edad, más allá de cómo me vean físicamente. La temática impacta de manera maravillosa por darle lugar a tema que no se habla, en la cultura, en el arte, en el teatro, el audiovisual, no se habla tanto. La clave es tratarlo con humor como algo cotidiano, es bueno encontrar el humor en lo que nos pasa en la vida, ese lado B que cuesta encontrar, de algo triste y no lo deseado. Como decía Gasalla, el humor se genera de una situación trágica , es la posición que uno adopta frente al a vida. Se reflexiona sobre el paso del tiempo, a donde vamos a llegar si Dios quiere, ser una persona vieja como dicen en la sociedad, pero lo lindo es que se habla desde el amor, la importancia del amor en la enfermedad y la vida misma. Ni hablar de la adultez mayor.

A.A.: El público no sentirá rechazo por este tema porque los personajes son simpáticos, mi personaje no tiene Alzheimer avanzado, su memoria va y viene desde el principio, puede interactuar, eso a la gente le va a atraer, nadie sentirá un impacto negativo.

P.: ¿Cómo creció la obra con los ensayos?

S.P.: Los ensayos son muy divertidos, hay mucho catering, café, mate, palta, frutos secos, nos atienden de maravilla. Buscamos en esa convivencia desarrollar los personajes, de eso se trata la creación. El proceso de ensayos es el más interesante, después pararte en el escenario lo haces todas las noches pero la creación es lo más lindo.

A.A.: El teatro tiene eso maravilloso que la TV no, que es algo mas efímero y no hay tiempo para ensayar. Acá nos relajamos, nos reímos, nos conocemos más y la obra crece.

P.: ¿Cómo ven el teatro y la cultura?

S.P.: El teatro es nuestra gran salida para seguir trabajando en un proceso difícil del país. Lo bueno es que hay muchas producciones teatrales, hay autogestión y lo maravilloso es que la gente guarda dinerito y va al teatro, lo que demuestra que arte nos nutre como pueblo y siempre va a estar. El teatro derribará todas las dificultades y seguirá adelante.

A.A.: El teatro siempre fue magia, es único, muchos actores que no tenemos la posibilidad de ir a TV, porque no hay más telenovelas, encontramos en el teatro espacio y público que nos apoya. La gente quiere ir a ver a sus actores en persona luego de que los acompañamos tantos años y horas en pantalla.