Silvina Escudero se recibió y lo compartió a través de sus redes: "Tuve el coraje de volver a empezar"

Lo que en un comienzo empezó como una cursada para adquirir nuevas herramientas terminó convirtiéndose en un proceso personal que la acompañó durante cuatro años.

Silvina Escudero atraviesa un presente de pura emoción, ya que, la bailarina y panelista sumó un nuevo logro a su vida: se recibió en la carrera de Locución y lo celebró con un festejo tan colorido como significativo.

Entre trabajo, estudio, cansancio y compromisos, Escudero logró sostener su apuesta académica, y la celebración estuvo a la altura: espuma, papel picado, serpentinas, bengalas rosa y violeta y un clima de felicidad absoluta que copó la calle.

La alegría de Silvina Escudero tras recibirse de locutora En los últimos días, Silvina había anunciado en sus redes que había terminado la cursada y que solo le restaban los exámenes finales para obtener el habilitante profesional. Allí realizó un emotivo repaso por su recorrido y recordó que tiempo atrás había cursado cinco años para Veterinaria hasta que su crecimiento en el ámbito artístico la llevó a tomar una decisión difícil. Con el paso del tiempo, aquella renuncia se transformó en la base de un nuevo comienzo.

“Hoy fue mi último día de cursada en la carrera de Locución”, escribió al iniciar su reflexión. En ese mensaje, detalló el esfuerzo que implicó estudiar y trabajar al mismo tiempo, y también rememoró el momento en que tuvo que dejar su primera carrera universitaria: “No puedo evitar hacer un balance de todo este recorrido. Hace muchos años tomé la difícil decisión de dejar la carrera de Veterinaria después de cinco intensos años de estudio. En ese momento, mi trabajo como bailarina y coreógrafa era muy demandante, y la temporada en la que me convocó Carmen para Vedettisima terminó por llevarme a cerrar esa etapa universitaria. Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”.

Luego, volvió sobre la decisión que la llevó a emprender este nuevo desafío: “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios. Hoy miro hacia atrás y agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal”. Firme en esa línea, expresó nuevamente su gratitud hacia aquella versión de sí misma que se animó a cambiar de rumbo y habló sobre la recta final del proceso académico: “La que me demostró que siempre hay tiempo para reinventarse, para escucharse y para elegir un camino distinto. Cierro esta etapa con el corazón lleno y la voz más firme que nunca. Hoy, más que siempre, hago honor a lo que tantas veces repetíamos con mi hermana a nuestros alumnos en Danzas Escudero: ‘Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida’. La semana próxima, finales. Y en diciembre… el tan esperado habilitante. Gracias a quienes me acompañaron en este viaje. Lo que viene… se construye con pasión”. Embed - Silvina Escudero on Instagram: "Oficialmente soy LOCUTORA NACIONAL Soy feliz ♥" View this post on Instagram Silvina no optó por un festejo íntimo: eligió una verdadera celebración estudiantil al aire libre. En las imágenes que compartió, se la ve llena de espuma, con pintura, serpentinas y una enorme sonrisa mientras sostiene bengalas de colores. Con una remera blanca atada, un jean corto, botas negras, una tiara y un gran marco decorado con la frase “Ya soy locutora”, selló un día inolvidable. La acompañaron sus seres queridos, amigos, compañeros de cursada y también su pareja, que se sumó al tradicional “baño de espuma”. Hubo flores, globos metálicos y una foto especial junto a su sobrina, sosteniendo juntas el cartel del logro alcanzado.

