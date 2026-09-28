¿Pearl Jam tiene nuevo baterista?: la banda se presentó por sorpresa en el Ohana Fest

Eddie Vedder y compañía tuvieron dos apariciones en festivales durante este fin de semana junto a un reconocido baterista.

Desde que Matt Cameron , baterista de Pearl Jam durante muchos años, dejó amistosamente de la banda el año pasado , los fans han estado especulando sobre quién podría ocupar su lugar. Ahora Pearl Jam tuvo actividad este fin de semana y contó con la presencia de Abe Laboriel Jr. durante su actuación sorpresa en el Ohana Fest el pasado viernes.

Mientras Vedder arrancaba con "Corduroy" en acústico para su presentación en solitario del viernes, cayó el telón del fondo y aparecieron Mike McCready , Stone Gossard y Jeff Ament . Tras la batería estaba Abraham "Abe" Laboriel Jr. , en lugar de Cameron, con un signo de interrogación en el bombo que inicialmente sembró la confusión sobre si se trataba de un invitado o de una incorporación definitiva. Laboriel volvió a ocupar el puesto anoche 27 de septiembre, en el segundo concierto de Pearl Jam en el festival celebrado en Doheny State Beach, California.

Entre ambas noches, Laboriel afrontó temas de distintas épocas como "Hail Hail", "Do The Evolution", "Lukin", "Porch", "Jeremy", "Black" o "Alive", además de material de "Dark Matter". En el concierto del domingo, Vedder agradeció públicamente su incorporación mientras el público coreaba su nombre.

Tras los shows, y ante la interpretación de los fans de que la banda ya tiene nuevo baterista, Pearl Jam compartió un mensaje en las redes tratando de dar mayor claridad a lo que pasó durante el fin de semana.

"Hola humanos, buenos, solo un rapido mensaje de lunes por la mañana para agradecer a todos y a cada uno de quiénes vinieron al Ohana Fest este año. Tres días de grandes bandas, todo ellos se sintieron aún más motivados por la energía vibrante de un público perfecto. Ustedes hicieron que nuestro décimo año fuera muy especial y estamos profundamente agradecidos.

También queremos expresar nuestro agradecimiento a Abe Laboriel Jr. por acompañarnos a la batería en lugar de PJ. Fue un placer tocar con él; es evidente que es un músico extraordinario. Es un hombre que trabaja y toca con una entrega absoluta.

No es de extrañar que lleve décadas acompañando al gran maestro Paul McCartney y a su increíble banda. Muchas gracias por este fin de semana, Abe. Y gracias a ti, Paul. Te debemos una muy grande."

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¿Quién es Abraham "Abe" Laboriel Jr.?

Laboriel, de 55 años, empezó a tocar la batería siendo un niño y acabó convirtiéndose en un músico de sesión reclamado por artistas como Sting, Eric Clapton o Lady Gaga. Sin embargo, su trabajo más conocido es junto a Paul McCartney, de cuya banda forma parte desde 2001.

Laboriel ya había trabajado con Eddie Vedder en "Earthling", su álbum en solitario de 2022, y había compartido escenario con él y The Earthlings. Después de más de 25 años de estabilidad tras la batería, Pearl Jam abre una nueva etapa con un músico de enorme experiencia.