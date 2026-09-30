Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán: ¿El último show de la banda del Indio Solari?

La actuación marcará el regreso de la emblemática banda a la región luego de quince años y también se trata del segundo show que brindan tras el fallecimiento del cantante el pasado 5 de junio.

Los Fundamentalistas y un mensaje que sembró dudas entre sus fans.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , la banda que acompañó al Indio Solari en su etapa solista, volverá a presentarse en el norte del país con un recital previsto para el próximo 10 de octubre en el Hipódromo de Tucumán , ubicado en San Miguel de Tucumán.

La actuación marcará el regreso de la emblemática banda a la región luego de quince años y también se trata del segundo show que brindan tras el fallecimiento del cantante el pasado 5 de junio. Mientras la banda mostró en sus redes imágenes de los ensayos previos al show, un mensaje comenzó a viralizarse en redes sociales . Un mensaje que puede interpretarse como el anuncio del fin de la banda.

Durante las últimas horas "Los Fundamentalistas" se convirtió en tendencia en X, usuarios comenzaron a compartir un mail que recibieron desde una casilla oficial de la banda. El mensaje, personalizado, invita a los fans a asistir al show y una frase final hizo ruido: "Después de esta fecha no hay otra" .

Si bien suena a despedida, el mensaje completo también puede referirse al último show del año y de esta gira por los 20 años. La aclaración vale por que tras la muerte del Indio se especuló con que haya un show en Buenos Aires, este mensaje descartaría esa posibilidad.

"Vos ya estuviste. Ya sabés lo que pasa cuando arranca el primer tema y no hace falta que la banda cante. Por eso ete mail te llega a vos antes que a nadie. Los Fundamentalistas cierran la gira. El último recital del año, y el que cierra veinte años arriba del escenarios. Después de esta fecha no hay otra . Queremos que estés", indica el mensaje completo.

Encima que el país se va a la mierda los fundamentalistas me avisan personalmente que no van a tocar nunca más toy joya pic.twitter.com/9kH4RxbBZE — Noelia (@serdefuego_) September 30, 2026

Cómo comprar las entradas para el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán

Quienes quieran asistir al show pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma online Tu Entrada o en los puntos de venta físicos oficiales, donde no se cobra el costo de servicio.

Además, se habilitó una alternativa de financiación para la compra de tickets. Los usuarios que abonen con tarjetas de crédito de Sucredito podrán acceder a cuatro cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones establecidas para la promoción.

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El comunicado de la familia del Indio Solari sobre publicaciones falsas entorno al cantante

En relación a rumores y especulaciones sobre el futuro de Los Fundamentalistas, el pasado 18 de septiembre la familia del Indio Solari compartió un mensaje en sus redes sociales apuntando contra publicaciones falsas relacionadas con el fallecido cantante.

Firmado por su esposa Virgina y su hijo Bruno, el mensaje llama a los fans a recordar que "cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes".

A continuación el mensaje completo:

"Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...).

No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos. Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarlos y lamentamos la preocupación."