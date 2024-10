Sol Pérez anunció que está embarazada: "Lo estuvimos buscando mucho tiempo"

La tierna publicación de Sol y Guido en redes sociales

Después de anunciar su embarazo en televisión, Sol compartió un dulce video en sus redes sociales. En el clip, se ve a Guido Mazzoni sentado con su perro en brazos, mientras Sol se acerca y él le da un tierno beso en la panza. El video está acompañado por la versión en piano de la canción “You’ll Be In My Heart”.

Sol Perez embarazo Perez y su marido, Guido Mazzoni, publicarón un emotivo video en sus redes sociales informando la noticia. Gentileza @lasobrideperez

“¡La aventura más emocionante de nuestras vidas está por comenzar! Estamos muy felices por esta nueva etapa”, escribió Sol junto al video.

El video no pasó desapercibido entre los más de seis millones de seguidores de Sol, quienes rápidamente llenaron la publicación de “me gusta” y mensajes de amor. Comentarios como “Es lo mejor que les puede pasar”, “Qué alegría”, y “Felicidades, chicos” se repitieron una y otra vez.

Sin embargo, el mensaje que más destacó fue el de Guido Mazzoni, quien escribió: “Te amo con todo mi corazón, amor mío. Gracias a Dios por esta bendición. Te esperamos con mucho amor”.