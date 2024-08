Sólido film sobre un boxeador que terminó en la delincuencia

De un día para otro, como si fuera mala, y al contrario, es buena, sólidamente buena, aparece en cartelera la película de Nicanor Loreti “Búfalo” , que en 2022 fue una de las mejores, sino la mejor, de la Sección Nacional del festival internacional marplatense. No se estrenó ese año, ni el siguiente, y ahora se estrena de golpe. Bueno, golpe es lo que abunda en esta película.

La trama puede suponerse convencional, aunque tiene sus variantes. Un hombre sale de la cárcel, su hijito lo registra muy poco, él quiere sentar cabeza y tener un trabajo honrado pero la plata no alcanza para vivir honradamente.

Gente de mal vivir le ofrece dos opciones, ambas peligrosas. Una sale mal, queda la otra. No vamos a contar el final, solo diremos que, dentro de todo, es un final feliz. Y que se basa en una historia verdadera, la del "Búfalo" Alejandro Ortiz, ex pirata del asfalto, ex presidiario, campeón mundial de kickboxing, actualmente volcado a la música.