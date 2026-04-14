Sony presentó nuevas imágenes de la película animada "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" + Seguir en









La película está dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson, y escrita por Phil Lord, Christopher Miller y David Callaham, basada en los cómics de Marvel.

La película animada llegará a los cines en 2027.

Ayer lunes, Sony Pictures Animation presentó en CinemaCon nuevas imágenes de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse y causó gran revuelo entre el público.

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La tercera entrega de la trilogía ganadora del Oscar se estrenará el 18 de junio de 2027, con el regreso de Miles Morales (con la voz de Shameik Moore) tras el final de infarto del capítulo anterior.

De qué tratará Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Al final de Spider-Man: Across the Spider- Verse (2023 ), Miles descubrió que una versión paralela de sí mismo se había transformado en el villano Merodeador en una Tierra sin Spider-Man y con una Nueva York sin ley.

Ahora, perseguido por la Sociedad Araña de Miguel O'Hara (Oscar Isaac) y traicionado por sus amigos, Miles se encuentra en los rincones más oscuros del Spider-Verse en busca de la forma de volver a casa. Está atado, amenazado, confundido y furioso. Sabiendo que su familia no solo se ha fracturado, sino que también está en peligro por su destino, Miles emprende una carrera contrarreloj para viajar a través de los confines más remotos del tiempo y el espacio, luchando por recuperar y reunir a todo lo que más quiere, mientras su tío y su versión malvada intentan detenerlo.

spider-man-beyond-the-spider-verse Hailee Steinfeld regresa como la voz de Gwen Stacy. Brian Tyree Henry, quien da voz al padre de Miles, Jeffrey David, calificó esta entrega como "aún más épica que la anterior... preparen sus pañuelos".

El éxito de las películas animadas de Spider-Man Las películas son innovadoras en su estilo y de enorme éxito. La primera entrega de 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse, ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación, y Across the Spider-Verse obtuvo una nominación. En conjunto, ambas películas han recaudado 1080 millones de dólares. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse está dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson, y escrita por Phil Lord, Christopher Miller y David Callaham, basada en los cómics de Marvel. Lord y Miller también produjeron la película junto con Amy Pascal, Avi Arad y Jinko Gotoh. Los productores ejecutivos son Aditya Sood y Christina Steinberg.

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