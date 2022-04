CinemaCon 2022: Venom 3, una nueva Ghostbuster y una biopic de George Foreman, entre los anuncios de Sony

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Rothman dio la bienvenida a los escritores/productores Phil Lord y Chris Miller para mostrar su trabajo en progreso de Sony Pictures Animation, incluidos los guiones gráficos, de los primeros 15 minutos de Spider-Man: Across the Spider-Verse, el muy esperado primer capítulo de una secuela de dos partes de Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018 , que superó los límites de la animación y obtuvo un Oscar a la mejor animación por sus esfuerzos.

Una vez más, la voz está protagonizada por Shameik Moore como Miles Morales, un Spider-Man adolescente que es transportado a otro universo, donde entra en contacto con Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099, con la voz de Oscar Isaac. Miles Morales también volverá a formar equipo con Gwen Stacy/Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), así como con una nueva lista de personajes de Spider que incluyen a Spider-Woman/Jessica Drew, con la voz de Issa Rae.

El clip comienza en la dimensión de Gwen Stacy, con Gwen y su padre, el jefe de policía, cuando recibe una llamada. Gwen sigue y se encuentra con Vulture. Spider-Man de O'Hara y Spider-woman/Jessica Drew se introducen desde otra dimensión. En la escena, llega el padre de Gwen e intenta arrestarla por el asesinato de Peter Parker, y ella se quita la máscara y revela su identidad. A continuación, pasamos al mundo de Miles Morales, que presenta a Miles en una reunión de padres y maestros en su escuela.

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson dirigen la secuela a partir de un guión de Lord, Miller y David Callaham. La película estaba programada para estrenarse el 7 de octubre de 2022, pero el estudio anunció la semana pasada que retrasaría el estreno en cines hasta el 2 de junio de 2023. Spider-Man: Behind the Spider-Verse es el nombre de la segunda de las secuelas, cuyo lanzamiento está programado para el 29 de marzo de 2024.

Rothman no fue el único que promocionó el compromiso de Sony con el cine. “He hablado sobre el compromiso de Sony de proteger la ventana cinematográfica exclusiva. La última vez que estuve aquí, dije que prosperaría y así fue y lo hicimos juntos”, dijo el presidente de Sony Motion Pictures, John Greenstein.

Bullet Train

Greenstein dio la bienvenida al “director visionario” que dirigie Bullet Train, David Leitch. Al subir al escenario, dijo que él y su socia productora Kelly McCormick se propusieron objetivos elevados para hacer algo “increíblemente original, algo que haría que la gente volviera al cine. “Creo que hicimos eso”.

La película de Leitch, prevista para el 29 de julio, se describe como un thriller de acción divertido y delirante con Brad Pitt al frente de un elenco de asesinos eclécticos y diversos, todos con objetivos conectados pero contradictorios, en el contexto de un viaje sin escalas a través de la modernidad en un día en Japón. Es un Pitt "como nunca antes lo habías visto", elogió Leitch. Y el metraje respaldó esa afirmación con Pitt caminando por las calles de Tokio mientras habla por teléfono con el personaje de Sandra Bullock mientras ella le detalla su misión: recuperar un maletín con una calcomanía de un tren.

Mientras tanto, en el tren, Aaron Taylor Johnson y Brian Tyree Henry esperan con Logan Lerman después de rescatarlo de un secuestro. Después de que este último se despierta, los dos asesinos ofrecen un resumen sangriento de las 17 personas que tuvieron que matar para liberarlo. Esa enérgica secuencia debutó con aplausos y risas al igual que el metraje completo de 10 minutos que terminó con la explosiva escena de pelea de Bad Bunny con Pitt.

The Woman King

La presentación de Sony también arrojó luz sobre la anticipada The Woman King del sello TriStar Pictures. La líder de la División, Nicole Brown, subió al escenario para recordar la breve historia de cuando Viola Davis llegó a su oficina para presentar la historia de "guerreras rudas exclusivamente femeninas". Brown dijo que no podía creer que fuera verdad. “Eran amazonas de la vida real”, explicó. “Una Pantera Negra del mundo real ”.

Brown luego dio la bienvenida al escenario a la directora de The Woman King, Gina Prince-Bythewood. La cineasta, quien dijo que fue "increíblemente genial" asistir a su primera CinemaCon, elogió a su estrella como alguien con quien todo director quiere trabajar. Combinar el material con una estrella solicitada permitió a Prince-Bythewood "tocar la grandeza".

“Ella es todo lo que todos creemos que es”, dijo Prince-Bythewood sobre Davis. "Ella patea traseros en la película".

Para honrar sus contribuciones, Prince-Bythewood reveló que le entregaría a Davis un Premio Trailblazer inaugural, y señaló que el trofeo ahora se presentará en CinemaCon cada año por venir. El listón está alto cuando Davis fue recibido en el escenario con una ovación de pie.

“Las cinco palabras que no quiero llevarme a la tumba serían que no fui lo suficientemente valiente. No me arriesgué a saltar a través de un plato de vidrio para arriesgarme a la incomodidad, el fracaso, la exposición”, dijo Davis para dar inicio a su discurso de aceptación. Luego le dio crédito a la difunta leyenda Cicely Tyson por haber inspirado su elección de carrera cuando la vio por primera vez a los 9 años. “El poder transformador y radical que me dio creer en algo más grande que incluso mi mundo. Aterrizó y aterrizó en mí. Aterricé y aterricé en una generación de artistas y quería hacer eso con mi trabajo. Como actor, quería interpretar personajes que nunca antes se habían visto en un cuerpo que se pareciera al mío”.

Davis dijo que cuando The Woman King se interpuso en su camino, creyó que se trataba de una "intervención divina". Ella llamó a la película su "obra magna", lo mismo para su director. "Sentí que era el conducto absoluto con la introducción de un área completamente nueva de narración de historias en el mundo". Luego presentó un carrete de clip exclusivo de imágenes nunca antes vistas que mostraban feroces secuencias de acción.

Programada para estrenarse el 16 de septiembre, la película se centra en una historia no contada inspirada en hechos reales que tuvieron lugar en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. A partir de una historia de Maria Bello con un guión de Dana Stevens y Prince-Bythewood, The Woman King presenta a Davis junto a Whicho Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Hero Fiennes-Tiffin y John Boyega.

Where the Crawdads Sing

Reese Witherspoon apareció en la pantalla grande a través de un mensaje de video para presentar Where the Crawdads Sing. Programada para estrenarse el 15 de julio, la película está basada en la novela más vendida y cuenta la historia de Kya, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. "Es una película hermosa", elogió Witherspoon. “Todos han trabajado muy duro para darle vida a esto. … Escenografía magnífica y actuación magnífica, bellamente contada”.

Biopic George Foreman

Sony terminó su presentación con imágenes de la próxima película biográfica de George Tillman sobre George Foreman. El verdadero Foreman hizo una aparición especial a través de un video y Rothman le ofreció las últimas palabras de la velada. “Me tomó mucho tiempo estar listo para contar mi historia en la pantalla grande. Pero me sentí confiado en las manos de Tilman”, Foreman. “Cuando te derriban te vuelves a levantar, tanto en la vida como en el ring. Diviértanse en Las Vegas, no demasiado, y que Dios los bendiga a todos”.

Los estudios de Hollywood y los operadores de cine se reunieron esta semana en Las Vegas para CinemaCon, la convención anual organizada por la Asociación Nacional de Propietarios de Cines. Este año es especialmente crucial para los expositores que intentan salir de los estragos de la crisis del COVID-19 y competir con los streamers.