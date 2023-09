Sorín en el FAB: "Dentro de poco el cine en salas sólo podrá verse en festivales"

El último de esa producción del artista, de 79 años, fue "El cuaderno de Tomy" (2020), producido por la plataforma Netflix, una experiencia sobre la que indica que “un estreno en plataforma implica el mundo. Me dijeron ‘se estrena el 19 de noviembre’ y ese día pudo verse como en 125 países, esa realidad no te entra en la cabeza”.

Télam: ¿Cómo es producir desde la Argentina una película para una plataforma como Netflix?

Carlos Sorín: Argentina es un buen lugar para producir, tiene una industria con más de 80 años, tiene buenos técnicos, buenos actores, con una gama muy variada, desde lo técnico y también desde la étnico. Pero ahora las plataformas se van a filmar esas series con actores argentinos y con técnicos argentinos, pero a Uruguay, porque no pueden entender los vaivenes económicos del país. Te dicen "si es muy barato filmar en Argentina, peor es muy complicado". Por los vaivenes de la cotización del dólar más allá que los favorece, no les entra en la cabeza, les cuesta más barato, pero los empresarios de la industria no lo eligen.

T: ¿Y cuánto impactan las plataformas en el cine de hoy?

CS: Hay un cambio muy fuerte y muy dramático, dramático en el sentido de lo violento, no en sentido negativo. Las cosas avanzan y a la larga es para mejor, este cambio diría que se produjo hace cinco o seis años con la aceleración exponencial de la transmisión de datos, pero después fue cambiando y entonces tenés una suscripción a un precio razonable con unos catálogos impresionantes y contra eso no se puede luchar. Yo pensé siempre que esto iba a pasar, que cuando internet entrara en el negocio del cine sin duda iba a modificar todo y la pandemia aceleró todo, se pateó el tablero y es irreversible.

T: ¿Cómo te llevás como cineasta con ese cambio tecnológico?

CS: Los equipos se han vuelto más portátiles, más livianos, los presupuestos son más bajos y el lenguaje también se amplió mucho, se admiten ciertas cosas que antes eran reglas sagradas, y por lo tanto es más fácil acceder a hacer una película con muchísimo menos medios en cualquier lugar. De hecho, mi próxima película la voy a hacer con tres IPhone 15 Pro Max de esos nuevos que acaban de salir.

T: Hacer una película filmada utilizando IPhone, parece un gran desafío…

CS: Sí hay un desafío. Será una ficción hibrida que tiene una cantidad de componentes documentales, que tiene que ver con un grupo, no te voy a especificar un grupo de qué, pero la cosa es que el celular no es intimidante porque la gente lo usa continuamente. Aparte a mí me gustan los desafíos técnicos y me parece que el nuevo dispositivo ya tiene un nivel de resolución que está bien, no alcanza para una pantalla de 20 metros, pero sobra para un LED en los que se ven las películas de las plataformas. También han salido equipos de luces portátiles, que yo tengo y uso, y todo eso aliviana mucho. Yo creo que acá las alternativas son dos, o haces una producción de las grandes plataformas, enormes, gigantescas o te vas al otro extremo, y ahí yo me siento más cómodo.

T: ¿Ya tenés el guion de esa película?

CS: No hay guion…todavía. Lo habrá amedida que se vaya haciendo camino al andar (risas).

T: ¿O sea que no solo vas a incursionar en una innovación técnica, sino también en una manera diferente de trabajar el contenido?

CS: Va a estar escrito a medida que avanza el rodaje. No es una ocurrencia vanguardista, es inevitable que sea así.