Día de Star Wars: Cuanto ganó James Earl Jones por ser la voz de Darth Vader en la película de 1977

En una conversación con el American Film Institute, Jones explicó que fue elegido por George Lucas porqué el actor debajo del traje, el difunto David Prowse, tenía la complexión necesaria para el papel, pero su voz estaba del todo mal.

“George quería, perdón por la expresión, una voz oscura. Así que contrató a un chico nacido en Mississippi, criado en Michigan, que tartamudea. Y esa es la voz. Ese soy yo”, dijo Jones. “¡Tuve suerte, de todas estas supuestas desventajas, por un trabajo que pagó u$s7,000! Y pensé que era buen dinero si solo tengo que ser una voz en una película".

En esa misma entrevista con el AFI, Jones dijo que cuando regresó para "The Empire Strikes Back", planeaba dar una actuación diferente a la que hizo en "A New Hope" pero Lucas le cerró rápidamente esa posibilidad, explicó.

“Él dijo: 'No, sabemos lo que hicimos bien, así que intentemos lo que hicimos'. Naturalmente, quería hacer que Darth Vader fuera más interesante, más sutil, más psicológicamente orientado”, dijo Jones. “Y él dijo: 'No, no. Lo que estamos descubriendo es que necesitas mantener su voz en una banda de inflexión muy estrecha porque en realidad no es humano'”.

En una entrevista separada para un reportaje sobre cómo se hizo el filme, Jones dijo que cuando leyó por primera vez el guión de "Empire...", pensó con certeza que Vader estaba engañando a Luke Skywalker acerca de ser su padre, diciendo: "Pensé: 'Está mintiendo. Me pregunto cómo van a jugar con esa mentira'”.

En otra entrevista Jones ha contado como se ha divertido usando la voz de Vader, pero solo una vez, como explicó en una entrevista en The Dick Cavett Show.

“Conducía por todo el país con una radio portatil y usé a 'Darth Vader'”, recordó el actor. “Eso asustó a mucha gente. Cuando llegué a la parada de camiones, había un murmullo al respecto. Así que decidí no hacer eso nunca más”.