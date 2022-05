Día de Star Wars: ¿Cómo surgió y por qué se celebra el 4 de mayo?

image.png

El origen de la frase "may the fourth be with you"

La celebración se origina con un juego de palabras que apareció en una publicación del diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979, dos años después del estreno de la primera película creada por George Lucas. La tergiversación del clásico de Star Wars episodio IV: una nueva esperanza desembocó en una celebración que sigue atravesando al mundo entero.

Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que fonéticamente dio lugar a "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe").

image.png

Si bien la idea de “May the 4th” no fue de Lucasfilm, la compañía cinematográfica que creó la película siempre participa de la celebración, con fotos, videos, recuerdos, iniciativas y hashtags para que todos los fanáticos se sumen al festejo global y esto se hizo más evidente desde que Disney adquirió la compañía.

El último año la casa del ratón aprovechó el "Día de Star Wars" para estrenar la serie animada "Star Wars: The Bad Batch" en su plataforma Disney+, este año se espera que se libere el tráiler final de "Obi-Wan Kenobi" la serie que se estrenará el 27 de mayo y traerá de regreso a Ewan McGregor como el maestro jedi.

Esta nueva serie también marca el regreso de Hayden Christensen amigo de Obi-Wan (Anakin Skywalker) convertido en enemigo (Darth Vader).

¿De que tratará Obi-Wan Kenobi?

Pasaron diez años desde la victoria de los sith en las guerras Clon, toda la galaxia ha sido sometida por el nuevo Imperio de Sheev Palpatine y su segundo al mando Darth Vader, mientras tanto Obi Wan Kenobi, antiguo maestro exmiembro del Consejo Jedi, ha cumplido su décimo año de exilio autoimpuesto en el lejano y despoblado planeta de Tatooine, el cual también ha caído bajo la influencia del imperio y los sindicatos criminales. Obi Wan ha estado desarrollando nuevas técnicas y una nueva ideología para los jedi al tiempo que cuestiona a la antigua orden y sus códigos existenciales.

El reparto de la serie incluye a los mencionados Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi y Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader. Además vuelven Joel Edgerton como Owen Lars, el tío paterno de Luke Skywalker y Bonnie Piesse como Beru Lars, la tía paterna de Luke Skywalker. Se suman Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie en personajes a confirmar.

¿Dónde ver la saga de "Star Wars"?

En la actualidad, todo el contenido de "Star Wars" está disponible en la plataforma Disney+.