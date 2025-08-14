Stephen King arremetió contra Donald Trump y criticó su gestión: "Es una historia de terror"







El legendario escritor es un acérrimo crítico del actual líder estadounidense y volvió apuntar contra él y su gestión.

El escritor ha llamado al presidente "un imbécil incompetente" en el pasado.



Stephen King ha hablado sobre cómo le gustaría ver el final del mandato del presidente Donald Trump.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La leyenda del terror es un acérrimo crítico del actual líder estadounidense, y en una publicación reciente en su cuenta X (ex Twitter) dice: “En el fondo de su corazón, creo que Trump sabe que es un imbécil incompetente”.

En una nueva entrevista con The Guardian, un lector le preguntó: “Si tuvieras que inventar un final para la América trumpiana, ¿Cuál sería?”

El escritor respondió: "Creo que sería un impeachment, lo cual, en mi opinión, sería un buen final. Me encantaría verlo jubilado, digámoslo así. El mal final sería que consiguiera un tercer mandato y tomara el control por completo. De cualquier manera, es una historia de terror. Trump es una historia de terror, ¿no?".

Qué opina Stephen King sobre las películas que adaptan sus libros Dejando de lado la política, en otra parte de la entrevista le preguntaron qué opinaba sobre las adaptaciones cinematográficas de sus libros. Muchas de las obras de King se han llevado al cine, entre las que destacan El Resplandor y Carrie, que se convirtieron en clásicos del cine por derecho propio. Con cuatro películas basadas en su obra estrenadas en 2025, reveló que ve con buenos ojos estas adaptaciones cinematográficas.

"Sigo emocionándome cuando alguien hace una película a partir de algo que he hecho", dijo. "Me emocionó ver El Mono a principios de este año y La Vida de Chuck. Estoy muy emocionado por ver la nueva versión de Edgar Wright de The Running Man, que se filmó en Inglaterra". "No escribo con las películas en mente. Simplemente escribo lo que parece una buena historia que la gente y yo disfrutaremos. Luego, pase lo que pase, pasa. Está bien. Me gustan las películas, pero creo que son cosas distintas, como peras y manzanas, por así decirlo".