Delcy Rodríguez, vice de Venezuela: "Hay un solo presidente en el país, que se llama Nicolás Maduro"

"Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos", sostuvo la actual mandataria de Venezuela ante la ausencia de Maduro.

A través de una grabación en Venezuela , Delcy Rodríguez , vicepresidenta del país, rechazó la imposición de transición dispuesta por Donald Trump y ratificó que " hay un solo presidente en el país, que se llama Nicolás Maduro".

La actual mandataria venezolana ante la captura de Maduro señaló que el país sostuvo el mandato de "mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva", pero "la respuesta fue haber recibido esta agresión que viola flagrantemente los artículos 1 y 2 de las Cartas de Naciones Unidas".

"Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional", proclamó en un discurso grabado en el territorio de su país, rodeado de autoridades militares y judiciales. Además afirmó que "Venezuela no va a ser colonia nuevamente de nadie" y planteó que "sitiar y bloquear a Venezuela es una barbarie".

Al cierre de su discurso, convocó a los países de la región a mantenerse "en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela le pueden hacer a cualquiera : ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos". "Venezuela tiene paciencia estratégica para encontrar el camino de la defensa de la paz y de la patria", añadió y dijo están "listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional".

El presidente de EEUU, Donald Trump , calificó la captura de Nicolás Maduro como una "muestra espectacular" del poderío militar norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y advirtió que están preparados para un segundo ataque de ser necesario.

El mandatario estadounidense afirmó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre".

"Tiene que ser de esa manera porque de eso se trata, queremos paz libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, esto incluye a muchas personas venezolanas que hoy viven en EEUU y que quieren volver a su país", agregó el republicano.

Posteriormente, aclaró la decisión de EEUU: "No podemos arriesgar que otra persona gobierne sobre Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo. Ya tuvimos décadas de esto, no podemos dejar que siga sucediendo. Nos vamos a mantener allí el tiempo que sea necesario hasta que se logre una transición ordenada". Sobre el destino de Maduro, Trump confirmó que será trasladado hacia la ciudad de Nueva York.