Steve Carell incentivó a uno de los protagonistas del spin-off de The Office a estar en la serie

Steve Carell , protagonista de la versión estadounidense, está haciendo prensa para el próximo estreno de Despicable Me 4 y recientemente apareció en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Durante la conversación con el presentador, el actor reveló que animó a Gleeson a asumir el papel.

“Sé que Domhnall Gleeson, con quien hice The Patient, será uno de los protagonistas, lo sé con seguridad. Y es un excelente actor”, dijo el actor que interpretó a Michael Scott, “Y de hecho me llamó y me preguntó: '¿Debería hacer esto? ¿Lo disfrutaste?'”. Con créditos como White House Plumbers, The Patient y The Revenant, entre otros, Gleeson es una incorporación perfecta al reparto.