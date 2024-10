Sting suma una segunda y última fecha en el Movistar Arena: cómo y dónde conseguir las entradas

IMG_6290.PNG

Conocido por su revolucionario trabajo como artista solista y como el vocalista y compositor del grupo seminal The Police, Sting ha empujado consistentemente los límites de la innovación musical a lo largo de su ilustre carrera. Cada show de Sting 3.0 es una ocasión perfecta para revivir todos sus grandes éxitos como solista y con The Police, a través de la mirada y la interpretación de un trío de eximios músicos, compuesto por Chris Maas en batería, y el guitarrista argentino Dominic Miller, con quien trabaja y colabora desde los 90. El trabajo consolidado junto a estos artistas inspiró su nueva canción, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”.