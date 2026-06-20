Su bebé corre peligro por una historia maldita: la perturbadora película de terror psicológico de HBO Max + Agregar ámbito en









La plataforma de streaming cuenta con una de las producciones más inquietantes que logra llevar la ansiedad de la audiencia al límite.

La cinta de terror que ha logrado incomodar a la audiencia de la plataforma de streaming. Brainstorm Media

Entre todas las plataformas de streaming disponibles para el público, la que suele realizar apuestas jugadas a la hora de elegir sus series o películas es HBO Max. Sin miedo al qué dirán, dentro de su catálogo se encuentran títulos que difícilmente se puedan observar en Disney o Netflix.

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En ese contexto, aparece una obra de terror que logró atemorizar a toda su audiencia debido a la crudeza del relato. La trama se centra en una madre y la maldición que portará su hijo, llevándola al extremo para intentar salvar a la criatura ante la maldad que acecha con su inminente llegada al mundo.

Parto Maldito Brainstorm Media 1 La plataforma de streaming cuenta con una película de terror muy llamativa. Brainstorm Media

HBO Max: tráiler de Parto Maldito La película disponible en HBO Max sigue a Wren y Maya, una pareja neoyorquina que espera a su primer hijo. Con la idea de encontrar un entorno más seguro y tranquilo para criar al niño una vez que nazca, deciden mudarse a una casa de campo heredada inesperadamente por el padre del niño tras la muerte de una tía lejana.

Al llegar a su nuevo hogar, todo lo que parecía ser un nuevo y hermoso capítulo en sus vidas se ve interrumpido por la aparición de una misteriosa niña que les deja un talismán bastante perturbador hecho con ramas. Ese suceso desató una serie de eventos extraños que amenazan continuamente la integridad de la pareja.

Todo se termina de desmoronar para el matrimonio luego de las complicaciones de salud que sufre Wren, quien recibe la peor noticia de los médicos: habría perdido su embarazo. Ante esto, la partera del pueblo donde se encuentra su casa contradice el diagnóstico, lo que sumerge a la protagonista en una paranoia que incluso la aleja de Maya. Finalmente, las sospechas de ella eran ciertas: algo o alguien quiere quedarse con su criatura y no podrá confiar en nadie, ni siquiera en su esposo, si quiere proteger la salud de su hijo. HBO Max: tráiler de Parto Maldito Embed - Birthrite - Official Trailer (2025) Alice Kremelberg, Juani Feliz, Michael Chernus HBO Max: elenco de Parto Maldito Alice Kremelberg

Juani Feliz

Jennifer LaFleur

Henny Russell

Owen Campbell

Michael Chernus