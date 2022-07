Subasta: una versión inédita de un clásico de Bob Dylan se vendió por una cifra millonaria.

bob dylan subasta - 1 Redes

Esta nueva versión del clásico fue grabada por el cantautor desde Los Ángeles y una pequeña banda en Nashville. La canción se plasmó directo a un "Ionic Original", un nuevo tipo de disco de acetato creado por el productor T-Bone Burnett con alta fidelidad y duración.

Algunos fanáticos ya empezaron a mostrar sus quejas sobre que solo unos pocos hayan tenido la posibilidad de escuchar este inédito, mayormente fueron potenciales compradores en sesiones especiales de escucha. Burnett salió a responderles en una entrevista con el medio especializado Variety donde explicó: "Es importante que sepan lo que estamos haciendo. Esto no es una copia, es una grabación original. No estamos generando escaces. Esto es realmente escaso. Es una grabación original única y artesanal. Todos nos hemos visto condicionados a aceptar los términos y reaccionar a las cosas según el marco de la producción en masa. Esto no es eso".

Según el productor, en un contexto de reproducción mecánica, él, Dylan y otros músicos quisieron averiguar cuanto vale una pieza única de música vendida en mercados de bellas artes. También cree que la distribución de esta canción ahora depende del comprador pero que ve muy improbable que algún día tenga un lanzamiento digital.