Super Bowl: cuáles los shows de medio tiempo más recordados

Michael Jackson - Super Bowl XXVII

El espectáculo ofrecido por Jackson marcó la primera vez en la que el medio tiempo fue más visto que el partido en cuestión. Lo que convirtió este espectáculo en uno de los mejores fue puro talento y la energía en cada una de las presentaciones que Jackson brindó al público. Ofreció un medley de éxitos que incluyó a “Jam”, “Billie Jean”, “Black or White”, “Another Part of Me” y “Heal the World” y un coro de niños que cantó “We Are the World”.