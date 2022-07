Susana Giménez le declaró la guerra a Telefe y se metió con Los Simpsons

Dos años atrás, la rubia decidió residir en Uruguay, donde está próxima a debutar con la obra teatral Piel de Judas. Además, grabó algunos especiales para Paramount+, la plataforma de streaming del canal tricolor.

Cabe señalar que Telefé le paga un sueldo mensual "altísimo" a Susana, con el fin de que no firme con otros canales, aunque tampoco se decide a darle un proyecto.

Al respecto, el periodista Jorge Rial afirmó: "No tiene aire. Telefe no se vuelve loco por ella. No hay lugar en la grilla y tampoco hay lugar para el despliegue que hacía Susana".

Según trascendió, Susana expuso su enojo en el canal, y les espetó: "Cuidan más a Los Simpson que a mí", en alusión a la tira que es constantemente parte de la grilla de Telefé.

"Igual la recuerdan una vez por mes porque le siguen pagando. Cobra muy bien. El comienzo del conflicto fue porque Susana no valora el tema de la plataforma, siente que salir en Paramount+ y no en Telefe es un desprestigio", se comentó.

Susana Giménez vuelve al teatro

Si bien se mantiene lejos de las pantallas, la rubia volverá a protagonizar la obra teatral Piel de Judas bajo la dirección de Gustavo Yankelevich. Susana ya la hizo en 2015, cuando volvió a los escenarios después de 24 años bajo la dirección de Arturo Puig y conquistó a más 150 mil espectadores.

El estreno será el viernes 15 de julio a las 21 horas en el espacio cultural Enjoy de Punta del Este, donde se encuentra radicada desde que inició la pandemia de coronavirus.