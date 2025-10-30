Sydney Sweeney brilló en el Power of Women con un look impactante y un mensaje de empoderamiento







La actriz fue una de las homenajeadas de la gala de "Variety" y combinó estilo y reflexión sobre el rol de la mujer en la industria.

La actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, posó con un deslumbrante vestido en Los Ángeles.

En el evento de moda, Variety Power of Women, Sydney Sweeney, se llevó todas las miradas de la noche. La actriz, una de las homenajeadas de la velada que se llevó a cabo anoche en Los Ángeles, eligió impresionar desde el principio: apenas pisó el lugar se robó la atención de todos gracias al sugestivo vestido que llevaba puesto.

El look de la protagonista de Euphoria fue uno de los más comentados. Sobre la alfombra roja, Sweeney posó sonriente ante los flashes y lució un diseño que el propio creador, Christian Cowan, definió en sus redes como un “vestido de cintura retorcida de cristal”, realizado en colaboración con Elias Matso, parte de la colección Primavera-Verano 2026.

Sydney Sweeny 2 La reivindicación detrás del glamour Más allá del impacto visual, la elección de Sweeney no fue solo una apuesta estética. En su discurso durante la gala, la actriz reflexionó sobre la dificultad que enfrentan muchas mujeres para ser valoradas por su talento más allá de su apariencia física. “Sé lo que se siente que te definan antes de que hayas tenido la oportunidad de definirte a ti misma”, expresó ante el auditorio.

Sweeney remarcó que, a lo largo de su carrera, debió enfrentar prejuicios y expectativas basadas en su imagen, pero que hoy se siente libre de "vestir para mí” y de celebrar su cuerpo sin pedir permiso. Su mensaje fue recibido con aplausos y coincidió con una tendencia que viene creciendo entre las celebridades: los llamados "naked dress" diseños que combinan transparencia, sofisticación y provocación.

Durante la ceremonia también fueron reconocidas Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger y Jamie Lee Curtis, quienes compartieron escenario y reflexiones sobre el rol de la mujer en el entretenimiento.

