Franco Luciani: "En la armónica descubrí un instrumento maravilloso con posibilidades increíbles"

Periodista: ¿Cómo llegó la música a su vida, y cómo fue que la armónica se convierte en su instrumento predilecto?

Franco Luciani: La música esta en mi vida desde muy pequeño. Mis abuelos ambos estaban relacionados con la música, mi abuelo paterno era cantante lirico y mi abuelo materno era director de banda militar. Lo mismo podría decir de mi padre, él es un melómano que me enseño a escuchar música desde muy pequeño. Mi hermano Leonardo tuvo sus bandas cuando era adolescente y yo siendo más chico lo acompañaba a las salas de ensayo. Mi tío tenía una batería que cuando se fue a vivir afuera la dejo en la casa de mi abuela, ese fue el primer instrumento que empecé a tocar. De un día para el otro tomé la decisión de empezar a estudiar, estudie batería y percusión sinfónica, y ya muy avanzado descubro la armónica. En la armónica descubrí un instrumento maravilloso con unas posibilidades increíbles. Fue un proceso lento pero fue un abrazo que nos fuimos dando, cómo una pareja que se va conociendo de a poco. Sabiendo leer música empecé a estudiarlo por mi cuenta, me fui entusiasmando y así decido armar mi propio proyecto, principalmente en un inicio de música folclórica. En el 2001 gano el Pre Cosquín y la revelación en el Cosquín en el 2002, y ahí fue que terminó de decir que la armónica es mi instrumento.

P.: ¿Cómo nace la unión artística con José Colángelo? ¿Y cuanto tuvo que ver la música de Hugo Díaz?

F.L.: La unión artística con Pepe fue progresiva. Alguna vez tocamos en un homenaje a Hugo Díaz que hizo Mavi (Díaz), que es mi hermana musical, en el teatro Margarita Xirgu. El show iba pasando por distintas etapas en la carrera de Hugo, y en la etapa tanguera ahí tocamos por primera vez con José. Hubo una química hermosa, se recrearon los temas de los discos de Gardel. De allí pasaron unos años cuando fuimos convocados para cerrar el concierto de gala del fin del Festival de Tango 2019 en la Usina del Arte. A raíz de ese show junto a Mavi y Gabriel Soria (presidente de la Academia Nacional del tango) como promotores de la idea decidimos grabar. Tomamos un par de sesiones en el Tasso y buscamos esa frescura de aquellos discos que el maestro había grabado con Hugo Díaz, tocar las melodías y presentarlas como ya bien conocidas las tenemos... Así nació "Tango Improvisado".

La música de Hugo tuvo mucho que ver, es un artista que me inspira muchísimo, fue una influencia enorme desde aquel momento en que lo empecé a escuchar de adolescente por recomendación de mi viejo. Ni bien agarre la armónica me dijo "tenés que escuchar a Hugo Díaz y Toots Thielemans", y entre otros son los dos pilares que han forjado mi amor por la armónica. Esos discos maravillosos de tango tienen el piano del Pepe Colángelo, y para mi fue un desafío, uno que me tome muy bien, desde lo mejor y más pudiendo disfrutarlo con él que vivió esa experiencia.

P.: ¿Cómo fue grabar "Tango Improvisado" y compartir escenarios juntos?

F.L.: Fue un proceso muy lindo, jugamos a aprovechar eso que teníamos para dar cada uno. Buscamos improvisar con los conocimientos de la técnica. Eso generalmente esta asociado al jazz porque es un genero que lo desarrolló bastante, pero es valida para todos los géneros. Grabar junto a Pepe, tocar y esta idea de que este también el lenguaje del tango en cada nota, es muy interesante. Esto es lo que se llama improvisar sobre el lenguaje del tango y es lo que se disfruta junto al maestro.

P.: ¿Hay posibilidades de que llegue un "Volumen 2"?

F.L.: Si bien no hay un plan concreto, no puedo negar la posibilidad de una segunda parte. Lo hemos hablado en alguna prueba de sonido, ahí donde uno empieza a tirar otros tangos de la manera en que se fue formando esto. Mirándonos entre nosotros y viendo como fluía la cosa, hemos dicho "tenemos que juntar otros 8 o 10 tangos y hacerlo". Podría ser una posibilidad, al momento estamos muy contentos con este "Tango Improvisado" como punto de partida.

P.:¿Qué puede esperar el público del show en el Tasso?

F.L.: En este show se van a encontrar cosas muy interesantes, muy ricas y muy variadas. Cada nuevo concierto es diferente, porque la improvisación esta influenciada por la coyuntura del momento. Por el sentir de la persona que la esta llevando a cabo, en este caso nosotros los músicos, pero también con que es lo que pasa esa noche con el lugar y la energía de la gente. Por eso realmente cada nuevo concierto es una sorpresa y hay nuevos elementos, nuevos guiños y nuevas cosas. Sin adelantar nada, puedo decir que en este concierto va a haber varios invitados que se van a sumar con sus instrumentos. Y el Tasso es un escenario hermoso donde uno puede sacar lo mejor de si.

Franco Luciani es un instrumentista, intérprete de armónica, compositor y cantante que a pesar de su juventud posee una trayectoria de más de 20 años. Ha compartido escenarios, realizado giras y participado en grabaciones de un extenso abanico de reconocidos artistas nacionales e internacionales (Mercedes Sosa, Fito Paez, Pedro Aznar, Jaime Torres, Divididos, Guillermo Fernández, León Gieco, Luís Salinas, Maria Graña, Teresa Parodi, entre otros). Ha sido receptor de múltiples premios nacionales. Estará presentando junto a José Pepe Colángelo "Tango Improvisado" en el Tasso el día viernes 29 desde las 20:30hs.