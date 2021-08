Florencia Peña se quebró al volver a su programa tras el ataque por su visita a Olivos

Luego, Peña continuó con su significativo agradecimiento: "Quiero agradecerles mucho, porque me han dado mucho amor. No solamente mis compañeros que están delante de cámara, todo Telefe, mis productores y las personas que integran este programa. También recibí mensajes de Colectivos de mujeres, muchas me conocen, muchas no, pero bancaron".

"Yo entiendo perfectamente que esta pandemia nos trajo mucho dolor y entiendo que puede haber enojos. En momentos en los que algunos de nosotros intentamos revertir la situación, por ejemplo, yo de esta industria, como tantos compañeros fueron a Olivos a intentar a hacerlo, mucha gente estaba perdiendo a sus seres queridos y no podían despedirlos. Yo también perdí a mi papa en pandemia y tampoco lo pude despedir. Pero estábamos todos intentando hacer algo que nos ayudara a salir adelante. Esa fue mi única intención", dijo Flor en referencia a su visita a la Quinta de Olivos en mayo de 2020.

Luego prosiguió y puso sobre la mesa la denuncia penal que recibió por parte de Yamil Santoro, precandidato a legislador porteño de Republicanos Unidos, por no respetar el aislamiento estricto que estaba vigente en aquel entonces.

"Yo fui con permiso, con protocolo, a una reunión de trabajo que me invitó el Presidente (Alberto Fernández). Fui a la mañana. Una sola vez. La única intención con la que fui a esa reunión fue para poder encontrar una solución a lo que estaba sucediendo con nuestra industria. No fui solo yo, también fueron muchos compañeros, muy importantes. Pero la que carga con una denuncia penal soy yo. No molestó ningún hombre que fue a la Quinta a pedir. Molesté yo”, afirmó la artista.