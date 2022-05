Marley reveló cómo se llamará su próximo hijo, en caso de que sea nena

Según dijo el exitoso conductor, se mantiene la búsqueda de una madre subrogante ya que en esta oportunidad no será la misma que gestó a Mirko: "Ella tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tipo de emergencia, tres semanas antes, por un problema de presión de ella”.

"Estaba en riesgo la vida de ella en ese momento, por eso Mirko nació antes y hace poco que estaba hablando con ella y me dice 'No vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente, del mismo marido'", agregó.

Marley y Mirko.jpg

El también comediante comentó sus deseos de ser papá de una nena en un contenido exclusivo que grabó para la plataforma Paramount+. En este contexto, su madre quiso saber qué nombre elegiría para su hija y el respondió: "Se llamaría Milenka. Me gusta Milenka".

Se trata de un nombre de origen ruso que significa "mi pequeña".

Sobre la reacción que tuvo Mirko al enterarse, Marley dijo que no se lo contó "tan específicamente". "Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí", dijo, y sumó: "Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda".

Nicolás Peralta, panelista del programa Flor de equipo, le preguntó sobre la relación del pequeño con Brittany, su mamá biológica: "Nos hemos ido una vez de vacaciones juntos a México, que invité yo a toda la familia porque quería volver a verlos y estar con ellos".

"También hay que entender que esto es una relación, que es la persona que tuvo nueve meses en la panza a mi hijo. Ella todo el tiempo le cantaba, le ponía música. Sus hijos le daban besos a la panza y le decían: 'Buenas noches, bebito'. Entonces hay una conexión que va a quedar eternamente”, agregó.