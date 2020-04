Aquel famoso incidente Roswell

Lo interesante del enfoque es que el libro no intenta dar la solución definitiva a un misterio que sigue teniendo en vilo a los aficionados del fenómeno OVNI tantas décadas después, sino que lo enfoca desde el punto de vista de Heynek, tal como lo vivió cuando invvestigó in situ en la época misma de los hechos. Partiendo de esta base, la serie se vuelve más directa que en su temporada anterior, que también era interesante aunque un tanto más etérea. El tercer episodio a emitirse este sábado –luego todos están sujetos a repetición durante la semana- se titulado “Área 51” y cuenta los detalles del reporte de un soldado de la Fuerza Aerea donde relata haberse metido en el interior de un plato volador en un galpón de la base más hermética de la historia de los Estados Unidos. Desde luego, la intención de la serie es no dejar conspiración ufológica sin revisar, ya que entre los siguientes episodios hasta hay uno dedicado a los populares “Hombres de negro”. Otro punto a favor de esta temporada es que los actores parecen sentirse más a gusto en la piel de sus personajes, empezando por Aiden Gillen (“Games of Thrones”) como el científico protagonico.

=“Proyecto libro azul” (“Project Blue Book”, EE.UU., 2020). Creada por D. O’Leary. Int.: A. Gillen, M. Malarken, L. Mennell. (Canal History /History Play).