Mi bebito fiu fiu, la canción que volvió tendencia a Eminem y a Dido

¿Cuál es el origen de Mi bebito fiu fiu?

Tito Silva escribió este tema supuestamente inspirado en unos chats de Whatsapp de Zully Pinchi quien fue candidata al congreso en Perú. Los rumores dicen que la escritora tuvo un romance a escondidas con el expresidente de Perú, Martín Vizcarra por lo cual la historia trataría de exponer la posible infidelidad a su esposa Maribel.

¿Posible demanda por plagio a Mi bebito fiu fiu?

Tras romper todos los récords en listas mundiales, Mi bebito fiu fiu ha sido retirada de Spotify por supuestos derechos de autor, ya que es una adaptación del tema que hizo famoso a Dido y Eminem, Stan, en el año 2000.

Ante las acusaciones, Tito Silva Music comentó en una entrevista: “Nosotros sabemos que hay un tema detrás porque estamos agarrando un tema que ya existe. Pero esto es una parodia y como tal no se necesita ningún tipo de permiso. Según las leyes, y espero no estar equivocado, porque si no me van a demandar. Entiendo que esto sería legal y lícito hacer parodia sin necesidad de un permiso”, sentenciaba.

A pesar de la polémica generada, todavía no hay constancia de si el cantante tendrá que enfrentarse a alguna sanción. Por su parte, Dido y Eminem no se han pronunciado al respecto, pero tratándose de una parodia lo más probable es que el asunto no pase a mayores.