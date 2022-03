Primer tráiler de "Men" cinta de terror de Alex Garland y producida por el estudio A24

Rory Kinnear y Paapa Essiedu completan el reparto de la película escrita y dirigida por Garland. Andrew Macdonald y Allon Reich de DNA fueron sus productores.

MEN Trailer 2 (2022) A24 Films

Garland recibió su primera nominación al Oscar en 2016 por su guión de Ex Machina, después de haber dirigido también esa película de A24. Luego pasó a dirigir la película Annihilation de 2018, y también escribió, dirigió y fue productor ejecutivo de FX en la serie Devs de Hulu.

El cineasta anunció recientemente que volvería a formar equipo con A24 inmediatamente después de Men con Civil War, una epopeya de acción que tiene a Kirsten Dunst (The Power of the Dog, The Beguiled) como protagonista junto a Wagner Moura (The Shining Girls , Narcos ), Stephen McKinley Henderson (Dune, Bruised) y Cailee Spaeny (La primera dama, Mare of Easttown). Garland dirigirá esa película ambientada en una América del futuro cercano a partir de su guión original. Los detalles en cuanto a su trama se mantienen en secreto. A24 producirá, junto con Andrew Macdonald y Allon Reich de DNA y Gregory Goodman, y se encargará del estreno mundial de la película.