The Amy Winehouse Band, la banda original de Amy Winehouse llega por primera vez a la Argentina

The Amy Winehouse Band es un viaje alegre y emotivo que celebra el increíble cancionero de Amy con los músicos y la banda que mejor la conocieron, que estuvieron junto a ella en los escenarios de todo el mundo y ayudaron a crear su sonido atemporal, tanto en vivo como en el estudio.

El repertorio incluye todos los éxitos y obras maestras de Amy, de los álbumes ganadores de múltiples premios, Back To Black, Frank and Lioness. 'Rehab', 'Valerie', 'Back To Black', 'Love Is A Losing Game', 'Tears Dry On Their Own', 'I'm No Good' y muchos más sonarán en una noche que promete ser inolvidable.