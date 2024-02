The Bad Batch es la serie de Star Wars que no te deberías estar perdiendo.

Mucho antes de The Mandalorian, Ahsoka o Andor , George Lucas , creador de Star Wars , vio el futuro de la franquicia en la televisión pero en un formato diferente: la animación . El cineasta lo llevó adelante con la producción de la serie animada Clone War s, en la que trabajó durante cinco temporadas. Su aprendiz en ese momento, Dave Filoni , continuó ese legado dandole cierre a esa serie y posteriormente con la producción del spin-off The Bad Batch . Este miércoles se estrenaron en Disney+ los primeros tres episodios de la tercera y última temporada de esta serie y vuelve a demostrar que la animación es un medio igual de valido para llevarte a los temas más profundos de la saga.

The Bad Batch es un grupo de clones como los vistos en los Episodios 2 y 3 de Star Wars pero con habilidades especiales . Al mejor estílo Tortugas Ninja, cada "Batch" es experto en algo diferente y durante años formaron un escuadron de elite para el ejercito de La República. Con la llegada del Imperio , los clones perdieron su propósito y el equipo deberá buscar un lugar en el mundo, proteger a su "hermana pequeña", Omega y luchar por el futuro d e todos ellos.

Después de que una terrible tragedia al final de la temporada anterior , esta tercera pone a la Batch con pocas opciones. Ya no existe escapar del Imperio y buscar una vida pacífica. Deberán entender los planes más secretos del Emperador y dar batalla. A lo largo de los primeros ocho episodios que pude ver de manera anticipada , los clones juegan al gato y al ratón con el Imperio , tratando de descifrar qué buscan para ellos y a la vez intentando no ser atrapados.

Durante esta media temporada, si bien no falta acción como siempre, el enfoque pasó a ser uno de puro suspenso. La sensación de que están detrás de ellos todo el tiempo es muy tangible y está reflejada en la edición y la música de estos episodios. Como cada año, la calidad de la animación mejora con efectos de partículas, luces y movimientos de cámara novedosos para el medio.

Ya desde su segunda temporada, The Bad Batch se caracterizó por presentar una mirada mucho más cruda del universo Star Wars, una muy similar a la que revolucionó a los fanáticos en la serie live-action Andor, pero inesperada para el mundo de la animación. Los clones son un concepto muy particular, seres creados para pelear una guerra pero con la posibilidad de desarrollar personalidad propiia y aprender de sus vivencias como cualquier persona. ¿Qué pasa con ellos cuándo pierden propósito y solo son vistos como objetos a descartar? ¿Cómo pueden pelear contra eso? Esta serie animada no es solo otro producto para chicos, es una pieza audiovisual que se hace preguntas y plantea conflictos. Una serie que habla de hermandad, desconfianza, esperanza, guerra, individualismo, futuro y muchos otros temas.

Tal vez no la más popular, esta serie hace un trabajo excelente en traer los temas de los que Star Wars siempre habló pero bien al frente y sin perder una gota de ese atractivo que la franquicia tiene para todos los públicos. Los fanáticos esperan ansiosos ver como termina la historia de estos personajes entrañables y los que no hayan visto la serie tiene una oportunidad excelente para ponerse al día de cara al final.

Dónde ver Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: The Bad Batch, la nueva serie animada de la franquicia se puede ver en la plataforma de streaming Disney+. Se estrenaron los primeros tres episodios y saldrán nuevos cada miércoles.