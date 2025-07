The Brian Jonestown Massacre vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

image

Formados en los años noventa en la costa oeste de Estados Unidos, The Brian Jonestown Massacre es una de las bandas más fascinantes y prolíficas del rock alternativo. Con más de 20 discos editados –entre ellos Methodrone (1995), Take It From The Man! (1996) y el más reciente The Future Is Your Past (2023)–, su legado atraviesa géneros como el shoegaze, el noise-pop, el blues psicodélico y el rock experimental.