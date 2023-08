The Hives presentó dos nuevos adelantos de su próximo disco







La banda de punk rock sueca presenta su primer material de estudio en 11 años y se prepara para una gira que los trae a Argentina.

The Hives anunció su primer disco nuevo en más de una década, "The Death Of Randy Fitzsimmons", y lanzó dos nuevas canciones "Trapdoor Solution" y "The Bomb". La banda de punk rock sueca lanzará su nuevo álbum el 11 de agosto de 2023 a través de Fuga.

“No hay madurez ni nada por el estilo, porque ¿Quién diablos quiere rock'n'roll maduro?”, dijo el líder Howlin' Pelle Almqvist sobre el nuevo álbum en un comunicado de prensa.

“Ahí es siempre donde la gente se equivoca, creo. 'Es como el rock'n'roll pero para adultos', ¡nadie quiere eso! Literalmente, eso es quitarle la mierda buena. El rock and roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así, todo se debe a nuestra emoción, y no puedes fingir esa mierda”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCvZVwFIsEJb%2F%3Figshid%3DMTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJcRECCCWGaBSSLLiPD9BmvNf1yA94qy0aLvPj8TFIpjRnH0vdRSqYafGfB1NDYwpEdROeaYNUIHrbCYX9fjJVjg9uPVrjK5B7DdZBuZBatZARyyj0UXkdCPHNKvP9Mqn7NdUctkknsSX3FyuhKwZBZAzZBt9NtgZDZD View this post on Instagram A post shared by The Hives (@thehives) “Como sugiere el macabro título del álbum, la ausencia prolongada de la banda del estudio no ha sido una pausa, sino más bien una historia de terror”, se lee en un comunicado de prensa.

“The Hives ahora admiten que no han visto ni hablado con su fundador, mentor y compositor, Randy Fitzsimmons (una suerte de personaje místico), que siempre evita ser el centro de atención, desde el lanzamiento de Lex Hives en 2012. Tras el reciente descubrimiento de un obituario escondido y un poema críptico en el periódico local de la ciudad del norte de Vastmanland de donde son The Hives, los miembros de la banda fueron conducidos a la lápida de Fitzsimmons." “Al excavar el suelo recién enterrado, la banda no encontró un cuerpo, sino varias cintas, trajes y un papel con las palabras “La muerte de Randy Fitzsimmons” escritas a máquina como si fuera un título. Queda por ver si se trata de un engaño o del gambito inicial de Fitzsimmons. Las cintas descubiertas incluían las demos que se convertirían en las doce nuevas canciones de "The Death Of Randy Fitzsimmons". image.png Lista de canciones del nuevo disco de The Hives 1. ‘Bogus Operandi’

2. ‘Trapdoor Solution’

3. ‘Countdown To Shutdown’

4. ‘Rigor Mortis Radio’

5. ‘Stick Up’

6. ‘Smoke & Mirrors’

7. ‘Crash Into The Weekend’

8. ‘Two Kinds Of Trouble’

9. ‘The Way The Story Goes’

10. ‘The Bomb’

11. ‘What Did I Ever Do To You?’

12. ‘Step Out Of The Way’ The Hives en Argentina The Hives se estarán presentando nuevamente en la Argentina. Será el próximo 29 de noviembre en el Teatro Vorterix (las entradas están disponibles en AllAccess). Así lo informó la banda sueca desde su cuenta oficial de Twitter, donde detallaron la gira por Latinoamérica que también incluye presentaciones en México, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela y Colombia. La última vez que The Hives se presentó en el país fue por partida doble en el año 2014, con un show en el Orfeo Superdomo de Córdoba y otro en el festival Personal Fest en Buenos Aires, donde se presentaron junto a otros artistas como Arctic Monkeys, Echo & The Bunnymen, Calle 13, MGMT, Molotov y más.

