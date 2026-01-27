"Una escena de sexo con una menor": el impactante motivo detrás de la ruptura creativa de los hermanos Safdie

A días de conocerse las nominaciones a los premios Oscar, una noticia sacude Hollywood: la historia detrás del conflicto entre los hermanos Safdie.

Los hermanos Josh y Benny Safdie formaron una de las duplas más prometedoras de Hollywood de los últimos años. La disolución de la sociedad creativa tras la película Uncutem Gems (2019) tomó por sorpresa a la industria y desde ese momento la pregunta de ¿Por qué? Tomaron esa decisión permaneció flotando en el aire.

Josh y Benny venían de tres películas aclamadas y se suponía que rodarían una película de béisbol protagonizada por Adam Sandler y Ben Affleck , que nunca se materializó. Ahora y tras que cada uno se luzca con sus primeras películas en solitario, Josh con Marty Supreme y Benny con The Smashing Machine , el portal Page Six reveló el supuesto origen del conflicto.

Al parecer, la disputa comenzó en el set de rodaje de su película de 2017, Good Time , y Benny rompió relaciones con su hermano en 2023 tras enterarse de la magnitud del suceso.

Good Time implicó elegir a una chica para interpretar a una prostituta en una escena que requería desnudez y sexo simulado con el actor Buddy Duress (cuyo nombre real era Michael Stathis ), un recién liberado de prisión con antecedentes penales que, según se informa, estaba drogado durante el rodaje, lo cual es lo más parecido a Safdie que se pueda imaginar.

Durante el rodaje en Nueva York, con Josh supervisando en una pantalla y Benny a cargo del sonido, fuentes alegan que Buddy se exhibió y le hizo proposiciones sexuales groseras a una menor (la actriz tenía 17 años) mientras las cámaras seguían grabando. Varias fuentes del set afirman que Josh, el director principal, se enteró de la edad de la actriz solo después de la escena, ya que ella quedó traumatizada, un incidente que, según los críticos, violó las normas del SAG y los estándares de la industria que protegen a los menores .

image Los hermanos Safdie junto a Robert Pattinson, protagonista de Good Time.

Los Safdie cortaron la controvertida escena antes del estreno de Good Timen en Cannes en 2017, alegando "razones creativas". Sin embargo, el problema resurgió en 2022 cuando Benny se enteró de que la actriz involucrada en el incidente era menor de edad, lo que generó una ruptura entre los hermanos. Josh culpó a su exsocio de producción, Bear-McClard, por contratarla, mientras que Bear-McClard negó la responsabilidad y señaló que no estuvo presente durante el incidente. Posteriormente, los Safdie cortaron relaciones con él y decidieron disolver la productora que compartían.

A pesar de la creciente tensión, los Safdie continuaron trabajando juntos durante nueve meses más y a principios de 2023 se encontraban en la preproducción de la película de Sandler y Affleck. Sin embargo, según se informa, su relación terminó en marzo de 2023, tras la publicación de un artículo de Variety sobre la ruptura con Bear-McClard y la revelación de los detalles del incidente de Good Time.

El proyecto de ambos en Netflix, nuevamente con Sandler, se canceló abruptamente y los hermanos tomaron caminos separados.

Qué dijo Benny Safdie sobre dejar de trabajar con su hermano Josh

Benny declaró recientemente al portal Empire que sus carreras como cineastas siempre implicaron trabajo en solitario, y eso se remonta a sus días en la escuela de cine. "Empezamos a hacer películas por separado en la universidad", dice. "Luego coincidimos en algo juntos, y cuando eso terminó, fue natural perseguir nuestros intereses individuales".

La revelación de esta noticia a días que se conozcan las nominaciones a los premios Oscar, con Josh Safdie nominado a Mejor Director por Marty Supreme, parece no ser casual en una industria siempre competitiva.