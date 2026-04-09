The Punisher regresa en el esperado tráiler de su especial para Disney+ + Seguir en









El especial se estrenará el 12 de mayo, una semana después del final de la segunda temporada de "Daredevil: Born Again".

Frank Castle esta de regreso en el UCM.

Punisher de Jon Bernthal está de regreso en el primer tráiler de su especial de Marvel para televisión, The Punisher la Última Muerte.

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El especial se estrenará en Disney+ el 12 de mayo, una semana después del final de la segunda temporada de Daredevil: Born Again.

El violento tráiler muestra a Bernthal siendo prendido fuego mientras ve y oye alucinaciones de personas que le hablan. No se sabe mucho sobre la producción, dirigida por Reinaldo Marcus Green y coescrita por él y Bernthal, pero todo apunta a que Punisher se embarca en otra sangrienta misión de venganza.

Embed - The Punisher la Última Muerte | Tráiler Subtitulado | Disney+ El camino de Jon Bernthal en el UCM Bernthal asumió por primera vez el manto de Frank Castle, alias Punisher, en la segunda temporada de la serie original de Netflix Daredevil. En ella se presentó al ultraviolento justiciero, amigo y enemigo a la vez del Daredevil de Charlie Cox. Al igual que en los cómics, Castle es un exsoldado que emprende una misión de venganza tras el asesinato de su esposa e hijos. Se convierte en un antihéroe furioso y armado hasta los dientes, vestido completamente de negro salvo por la icónica calavera blanca en su pecho, que acribilla a balazos a sus enemigos en su búsqueda de venganza.

Tras su debut en Daredevil, Bernthal protagonizó dos temporadas de su propia serie de Netflix, Punisher. Marvel trasladó entonces todas sus series de superhéroes urbanos de Netflix a Disney+, incluyendo Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. El Daredevil de Cox fue la primera estrella de Netflix en dar el salto al Universo Cinematográfico de Marvel con un cameo en Spider-Man: No Way Home, y continuó su historia en Daredevil: Born Again en Disney+. Bernthal tuvo un papel secundario en la primera temporada de “Born Again” y se unió a Daredevil para enfrentarse a Kingpin, interpretado por Vincent D'Onofrio, quien se convirtió en alcalde de Nueva York. En el final de la primera temporada, Punisher fue encarcelado por la policía de Kingpin, pero logró escapar en la escena post-créditos. Próximamente, aparecerá en Spider-Man: Brand New Day, que se estrena este año.

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