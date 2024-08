The Weeknd transmitirá por youtube su concierto en Brasil

The Weeknd transmitirá su show en Brasil.

The Weeknd transmitirá su experiencia de concierto de una sola noche en San Pablo, Brasil, en YouTube . El cantante se presentará el 7 de septiembre en el Estadio MorumBIS. Producido por Live Nation, el espectáculo promete incluir sus éxitos más importantes y "ofrecer un adelanto de lo que le espera al artista", según un comunicado. Los fanáticos pueden ver el espectáculo en su página de YouTube a partir de las 10 p. m., hora de Argentina.

“Estoy muy emocionado de anunciar que transmitiremos en vivo mi show desde San Pablo, Brasil, para que todos en el mundo puedan ser parte de esta noche especial”, dijo The Weeknd en un comunicado. “Desearía poder ir a todas las ciudades y pueblos del mundo, pero momentos como este nos dan la oportunidad de conectarnos al menos en tiempo real y compartir esa energía juntos, sin importar dónde estés”.

THE WEEKND - SÃO PAULO LIVESTREAM (TRAILER).mp4

Tras su actuación en Brasil, The Weeknd se dirigirá a Australia para continuar su gira After Hours Til Dawn , con fechas programadas para el 5 y 6 de octubre en Melbourne y el 22 y 23 de octubre en Sídney. Ha estado de gira desde julio de 2022 y, originalmente, tenía previsto realizar 11 espectáculos en Australia y Nueva Zelanda a finales de 2023, pero los pospuso hasta este año debido a circunstancias imprevistas.

Es muy probable que el show de The Weeknd incluya material nuevo, ya que recientemente ha estado adelantando fragmentos de canciones en clips publicados en las redes sociales durante el último mes. El año pasado, le dio pistas al portal Variety sobre lo que potencialmente vendría después de sus álbumes "After Hours" y "Dawn FM".

Las palabras de The Weeknd en la previa del show

“Estoy terminando la tercera parte de esta saga, de esta trilogía”, dijo. “El nombre saldrá pronto, pero no se llama como algunos fans creen que se llama… lo que creen que se llama es en realidad una canción del álbum, pero ese no es el nombre real del álbum. [ No está claro a qué título especulativo se refiere. ] Así que solo voy a decir eso”.